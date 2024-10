Sei re colpiscono, Sinner oggi nel torneo più ricco di sempre: quanto guadagna Jannik

Sei tennisti, incluso Jannik Sinner, partecipano alla prima edizione del Kings Six Slam, un torneo di esibizione che inizia oggi a Riad, Arabia Saudita. Gli avversari di questo evento promettono emozioni intense.

Il montepremi del torneo è il più ricco di sempre: ogni tennista in gara riceverà 1,5 milioni di euro solo per la partecipazione, mentre il vincitore quadrupla la cifra, arrivando a 6 milioni. Questo rappresenta il massimo mai offerto in un torneo di tennis, superando i premi dei principali Slam, come Wimbledon e gli US Open, che offrono rispettivamente 3,6 milioni. Il Roland Garros e gli Australian Open garantiscono cifre minori, 2,7 e 2,2 milioni di euro.

Il torneo avrà inizio oggi, 16 ottobre, alle 18:30, presentando due sfide importanti: Sinner contro Medvedev e Rune contro Alcaraz. Questi confronti determineranno chi sfiderà Djokovic e Nadal nelle semifinali del 17 ottobre, sempre alle 18:30. Il 19 ottobre sarà il giorno decisivo, con la finale per il 3° e 4° posto che avrà inizio alle 18:30, seguita dalla partita finale che deciderà il campione del Kings Six Slam.

Per quanto riguarda la visibilità, il Six Kings Slam sarà trasmesso in diretta su Sky Sport Tennis (canale 203). Sarà inoltre possibile seguire l’evento in chiaro su Supertennis, canale 64 del digitale terrestre, e su DAZN, dove l’evento sarà trasmesso anche gratuitamente e con commento in italiano. Gli appassionati potranno guardare il torneo in streaming anche tramite l’app Sky Go e su NOW.

Questa competizione non solo offre un montepremi straordinario, ma riunisce anche i migliori talenti del tennis mondiale, creando un’opportunità eccezionale per i fan di assistere a partite di alto livello. Con Sinner, Medvedev, Rune, Alcaraz, Djokovic e Nadal sul campo, le aspettative sono alte per un torneo che si preannuncia indimenticabile.