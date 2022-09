Sei ragazzi salvano un cane intrappolato in un canale

Sei giovani ragazzi salvano un cane caduto in un canale mettendo su un vero e proprio piano da soccorritori professionisti.

Quando si dice che l’unione fa la forza è realmente così! Ce lo dimostra la commovente storia di un gruppo di ragazzini che durante una tranquilla uscita tra amici ha notato un cane randagio che era rimasto intrappolato in un canale e che non riusciva a risalire con le sue sole forze. I sei giovani non hanno perso tempo e si sono subito ingegnati in ogni modo per tentare di estrarre l’animale e portarlo in salvo.

L’eroico salvataggio di sei ragazzi del cane caduto in un canale

Ha davvero un qualcosa di eroico la vicenda del gruppo di ragazzini di Arroyito, in Argentina, che senza pensarci troppo su ha deciso di portare in salvo un cane randagio.

I protagonisti sono sei ragazzi, Lauti, Nair, Pachún, Santi, Elian e Gino, che in un tranquillo pomeriggio domenicale si sono ritrovati a vestire i panni di veri e propri soccorritori.

I giovani infatti si sono armati di solidarietà, ingegno e sangue freddo e sono così riusciti nel loro intento, quello di riportare in un luogo sicuro un cane caduto e rimasto intrappolato all’interno di un canale.

L’animale, un cane randagio di colore nero, si è infatti ritrovato in pericolo dopo essere caduto all’interno di un canale da cui non riusciva più a risalire con le sue sole forze.

Se non fosse stato per quei giovani soccorritori probabilmente non ce l’avrebbe fatta, ma invece ha avuto la fortuna di essere notato proprio da quei ragazzi che, seppur giovani, non hanno esitato un solo momento per tentare di salvarlo.

Lauti, Nair, Pachún, Santi, Elian e Gino hanno messo su in pochi momenti un vero e proprio piano di salvataggio: alcuni di loro si sono infatti calati all’interno del canale per tentare di recuperare il cane e calmarlo, altri nel frattempo sono andati alla ricerca di una scala con cui aiutarsi per poter risalire e portare su con loro l’animale, gli ultimi invece hanno aiutato gli altri a tirare su il cane e finalmente portarlo in salvo.

Un lavoro da veri professionisti che ha portato la storia ad avere un esito più che positivo per tutti, compreso lo sfortunato cane che ora può dirsi decisamente fortunato.

L’Associazione Civile Corazón de Trapo ha deciso di condividere un video del fatto per poter elogiare i giovanissimi soccorritori e il loro gesto che ha molto da insegnare anche a persone molto più grandi di loro. (G. M.)