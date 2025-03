Sei Nazioni, ‘Giornata del Rugby Italiano’ a Londra, 300 persone all’Ambasciata italiana per celebrare l’eccellenza

Grande affluenza per l’Italia del rugby a Londra prima della sfida del Sei Nazioni, Inghilterra-Italia, che si terrà a Twickenham il 9 marzo. Circa 300 persone hanno partecipato all’evento ‘Italian Rugby Day – The Passion of Rugby, the Taste of Italy’, organizzato dall’Ambasciata d’Italia in collaborazione con Ice Agenzia, Federazione Italiana Rugby (Fir), Veronafiere – Vinitaly e il Museo del Rugby di Artena.

L’evento ha avuto un forte significato di diplomazia sportiva e si è aperto con i saluti istituzionali dell’ambasciatore Inigo Lambertini. La serata è stata dedicata ai valori di inclusione, rispetto e disciplina che caratterizzano il rugby, mirando anche a valorizzare il Made in Italy e il settore enogastronomico italiano. Il presidente della Federugby, Andrea Duodo, e l’ex rugbista Mauro Bergamasco, che ha rappresentato la Nazionale Italiana, hanno partecipato attivamente all’evento. Inoltre, è stata allestita presso l’ambasciata una mostra di cimeli storici provenienti dal Museo del Rugby ‘Fango e Sudore’ di Artena, aggiungendo un ulteriore elemento di interesse culturale.

L’incontro ha rappresentato un’importante occasione di incontro tra appassionati e professionisti del settore, sottolineando l’importanza del rugby come veicolo di promozione dei valori italiani all’estero. L’evento ha dimostrato come lo sport possa fungere da ponte culturale, unendo le comunità e celebrando le tradizioni italiane in un contesto internazionale. Questa manifestazione anticipa con entusiasmo la sfida sportiva che si svolgerà a Twickenham, in un’atmosfera di festa e condivisione.