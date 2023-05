"Sei la mia salvezza", la dedica di Fedez a Chiara Ferragni

“Sei stata e sarai per sempre la mia salvezza”, si conclude così il post pubblicato da Fedez sul suo profilo Instagram. E’ la dedica a sua moglie Chiara Ferragni, in occasione del suo 36esimo compleanno. “Sono passati 6 anni da quel giorno all’Arena di Verona, la vita ci ha riservato momenti indelebili ed inestimabili, due bambini che hanno riempito di amore la nostra esistenza ma anche sfide e ostacoli che sono certo, senza di te al mio fianco non sarei riuscito ad affrontare allo stesso modo”, aggiunge.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da FEDEZ (@fedez)

Tre cuori che luccicano sono la risposta di Ferragni al post.