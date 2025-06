Sei giornalisti tedeschi scoprono le bellezze di Varese

Un gruppo di sei giornalisti di testate tedesche specializzate in turismo è in visita nel Varesotto dal 14 al 16 giugno, grazie a un press trip organizzato da Fondazione Varese Welcome e Camera di Commercio, in collaborazione con la Comunità di lavoro della Regio Insubrica. L’iniziativa punta a far conoscere le bellezze architettoniche e naturali della “Terra dei Laghi”.

Il tour è iniziato all’Eremo di Santa Caterina del Sasso, all’imbocco del Lago Maggiore, e si estende nel cuore del percorso transfrontaliero, includendo anche il Ceresio e le province di Como e Lecco. Durante la loro permanenza, i giornalisti esploreranno il centro di Luino, ammireranno il panorama dal Sasso del Ferro, sopra Laveno Mombello, e parteciperanno a un’esperienza di turismo lento in bicicletta, attraversando varie località come Bedero Valtravaglia e Lavena Ponte Tresa.

L’iniziativa si inserisce nel contesto di un incremento del turismo tedesco, che rappresenta circa il 20% delle presenze straniere nella provincia. Nel 2024, le strutture ricettive varesine hanno registrato un record di 2,9 milioni di pernottamenti, di cui quasi 2 milioni sono stati attribuiti a visitatori esteri.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.malpensa24.it