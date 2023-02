sei canzoni in top 10

La classifica mondiale di Spotify in questi giorni parla italiano: le canzoni di Sanremo 2023 dominano la piattaforma.

Tutto il mondo canta le canzoni del Festival di Sanremo 2023. Può sembrare un’esagerazione, ma i dati parlano chiaro, almeno su Spotify. Nell’ultimo weekend la classifica globale ha parlato ampiamente italiano: solo i Linkin Park sono riusciti nell’impresa di piazzarsi davanti ai brani del Festival con il loro brano inedito con alla voce Chester Bennington. Tutti gli altri si sono dovuti inchinare alle canzoni sanremesi, e in particolar modo a un pezzo che non ha vinto la kermesse, ma che ascolteremo sicuramente ancora per molto tempo.

Sanremo 2023 domina su Spotify

Da diversi anni ormai la musica italiana, anche grazie a Sanremo, ha dimostrato di essere molto forte sulla piattaforma di streaming musicale svedese. Non sorprende quindi che al debutto le canzoni di Sanremo abbiano raggiunto in massa la top 10 a livello globale, con ben sei brani nei primi dieci posti.

Marco Mengoni

A guidare il gruppone delle canzoni del Festival non è stata però, come si sarebbe potuti aspettare, la canzone vincitrice. Davanti a tutti c’è infatti Cenere di Lazza, che su Spotify è una vera superstar. Il rapper milanese si piazza al secondo posto globale, dietro solo a Lost dei Linkin Park e davanti a un altro artista sanremese, Mr. Rain, anche in questa classifica terzo con la sua Supereroi. E Marco Mengoni? Niente podio per la sua Due vite, relegata al quarto posto.

Il successo delle canzoni di Sanremo

Più indietro, ma sempre in posizione decisamente lusinghiera, troviamo Il bene nel male, la canzone presentata al Festival da Madame. Abbiamo quindi anche Made in Italy di Rosa Chemical, pronta a diventare virale nei prossimi mesi.

A chiudere la top 10 la sesta e ultima canzone proveniente direttamente dal palco dell’Ariston. E tra le sei è forse la più sorprendente: Tango di Tananai, una ballata che ha emozionato e commosso il pubblico a casa e probabilmente anche i fan dell’artista milanese che utilizzano la piattaforma.