Segui il flusso: vie d’acqua in Valle d’Aosta

Se tutte le strade portano a Roma, tutte le vie d’acqua nella Valle d’Aosta conducono alla Dora Baltea, che attraversa Aosta, la “Roma delle Alpi”. Questo fiume, di natura nivo-glaciale, è alimentato dai ghiacciai e dallo scioglimento della neve, e rappresenta una vitalità senza tempo della natura. Le cascate e i torrenti sono testimonianza del potere della natura e del flusso delle stagioni, che hanno modellato la Valle nel corso dei millenni. Sebbene l’acqua scorra incessantemente, è importante vivere il presente e godere dell’energia di questi corsi d’acqua.

In questa prospettiva, “Go with the flow” diventa il motto ideale per affrontare le acque bianche della Dora Baltea e dei torrenti della Valle d’Aosta, dove da aprile a settembre si possono praticare sport come rafting, hydrospeed, kayak e canoa. La regione offre numerose opportunità per queste attività avventurose.

Il canyoning, noto anche come torrentismo, è un ulteriore sport acquatico che combina elementi di alpinismo e avventura. Consiste nell’attraversare torrenti di montagna affrontando ostacoli come cascate e scivoli naturali, equipaggiati con muta e casco, e con la guida di esperti professionisti. La Valle d’Aosta presenta percorsi adatti a questo sport, come il torrente Fer a Donnas, ideale per affinare le tecniche di calata, e il tratto terminale del torrente Chalamy a Champdepraz, perfetto per elencare numerose cascatelle e pozze. Nonostante non siano richiesti allenamenti specifici, è sempre consigliato avvalersi di guide esperte per garantire sicurezza e divertimento.