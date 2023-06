segui gli step facili consigliati dalla veterinaria

Se devi dare una pastiglia al tuo gatto, ecco gli step consigliati dall’esperta per fare tutto con facilità e in poco tempo.

Alcuni problemi di salute di un gatto prevedono la somministrazione di medicinali. Quando è il veterinario a dover agire è tutto più semplice per noi, ma quando dobbiamo pensarci noi l’ansia sale un po’.

Questo perché i gatti sono animali molto diffidenti e non è facile avvicinarli quando è il momento di dar loro una medicina. Come facciamo a dare una pastiglia al gatto, ad esempio? Anche se riusciamo ad avvicinarci, lui è molto veloce e compie movimenti di scatto che possono renderci il compito estremamente complicato.

Allora, ecco l’aiuto che ci serve: le istruzioni di una professionista del settore che ci spiega come procedere a piccoli e semplici step. Il momento della medicina non sarà più così terribile e impossibile.

Come dare una pastiglia al gatto: i consigli della professionista

Sapendo bene che cosa fare noi saremo più tranquilli e anche il gatto non subirà nessuno stress e nessun trauma.

Di solito, per dare una pastiglia ad un animale si nasconde la compressa in mezzo al suo cibo all’ora del pasto. Oppure, si arrotola la pastiglia in un pezzo di affettato, qualcosa che all’animale piace molto.

Potrebbe non essere sufficiente perché il gatto ha la straordinaria capacità di sentire cosa si nasconde nel cibo e separare le varie parti. Quante volte ha mangiato tutto lasciandovi la medicina nella ciotola?

Tuttavia, c’è una manovra precisa da eseguire per fare tutto in pochissimi secondi. Ce lo spiega nel dettaglio Sara Finesso, della Clinica Veterinaria San Carlo di Brescia. Prima, però, è necessario avvicinarsi e prendere il gatto in assoluta tranquillità. Noi e l’animale dobbiamo mantenerci del tutto sereni.

L’impresa non è facile nemmeno per un professionista. Infatti, la dottoressa spiega che solamente un grande esperto riesce a fare tutto da solo. Meglio, quindi, essere almeno in due persone.

Come agire: le varie fasi

Una volta che si è in due e che il gatto è tranquillo, una persona deve dedicarsi a tenere fermo l’animale, mentre l’altra a dargli il medicinale.

Una volta che il gatto è davanti alla persona incaricata, quest’ultima metterà la testa dell’animale verso l’alto e poi con le dita gli aprirà la bocca.

Una mano sulla testa e una dalla gola. Quest’ultima deve contenere la pastiglia. Le dita con la pastiglia devono entrare nella bocca del gatto e lasciarla andare verso la gola. Poi, si chiude immediatamente la bocca e si procede con un massaggio alla gola del micio.

Nel video, la dottoressa con la sua assistente Alice, hanno provato a fare questa manovra con un gatto molto grande di nome Mario. Alla fine del video, dopo il massaggio alla gola, si vede Mario tirare fuori la lingua.

Quello è il segnale che il gatto ha deglutito senza problemi la pastiglia e che tutto è andato a buon fine. Non tutti i gatti sono tranquilli come lui, ma con un po’ di pazienza non è un’impresa impossibile.

Naturalmente, se proprio non si riesce, occorre rivolgersi al proprio veterinario, il quale saprà come somministrare correttamente il farmaco al vostro piccolo amico.