Non riesce a rassegnarsi di fronte alla perdita dell’amore della sua vita e dopo averlo scoperto morto lo segue senza indugio.

Aveva otto anni quando Dante – un meraviglioso Husky dagli occhi celesti – ha deciso di seguire per sempre l’amore della sua vita, scomparso poco tempo prima. “È morto di tristezza“, ha spiegato la veterinaria al suo padroncino, riconoscendo il progressivo annullarsi del cane dopo aver scoperto che il suo amico più caro non ce l’aveva fatta.

Segue l’amore della sua vita morto da poco: la sua storia commuove il mondo – FOTO

Dante aveva vissuto gli ultimi anni della sua vita in totale simbiosi con quella che era divenuta la sua fedele mascotte, pronta a seguirlo in ogni dove. Si trattava di un uccellino di nome Eliot e dal piumaggio dello stesso colore del cielo, pressoché corrispondente agli occhi di Dante. Per tal ragione, dopo la sua improvvisa dipartita, non sarebbe riuscito a sopravvivere alla sua assenza e avrebbe inconsciamente deciso di seguirlo nel suo viaggio.

Dopo il triste accaduto il padroncino di Dante ha deciso di condividere la sua testimonianza e la loro storia su Twitter rendendo omaggio ad entrambi, pubblicando alcuni scatti per lui significativi e ricostruendo quelli che sono stati gli ultimi giorni di vita del peloso. “Ha deciso di seguire l’amore della sua vita“, ha dunque ribadito il giovane, spiegando di come Dante fosse perfettamente sano al momento della sua scomparsa.

A fare compagnia al ragazzo, ora, sarebbe rimasta un’altra pelosetta della famiglia di nome Nova. Durante un’ultima passeggiata con Dante e Nova il ragazzo avrebbe notato qualcosa di insolito nel modo di camminare dell’Husky. Dante sembrava inizialmente avere le zampette addormentate e – una volta rientrati – sarebbe peggiorato in poche ore spingendo il giovane a contattare la sua veterinaria di fiducia affinché venisse a controllarlo.

Lloré tanto, no podía creer que mi novio acababa de morir y días después mi perro también me dejaba. Sentía que me estaba volviendo loco. Me dolía el alma entera. pic.twitter.com/tH9LjSygru — Victor Coronado ⚡️ (@Viccoronado) January 19, 2023

Dopo la visita, il giorno successivo, alcuni progressi di Dante avevano lasciato presagire al ragazzo che tutto sarebbe andato per il meglio. Purtroppo però, quando ha salutato il suo cane per recarsi a lavoro – speranzoso nella sua ripresa, questo loro contatto si sarebbe trasformato presto in un vero e proprio addio.

Quando il giovane ha fatto ritorno a casa ha trovato Dante adagiato a terra e privo di vita. Eppure, nonostante la sofferenza provata dal ragazzo, quest’ultimo avrebbe ammesso di sentirsi in qualche modo sollevato e felice all’idea che “i due siano insieme“.