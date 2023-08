Segreto imbarazzante di Taylor Zakhar Perez sul set di Rosso Bianco e Sangue Blu

Rosso Bianco e Sangue Blu resta al primo posto dei film più visti di Prime e visto il grande successo potrebbe anche esserci un sequel. Il regista Matthew Lopez qualche giorno fa è stato ospite nel programma SiriusXM’s The Jess Cagle Show e dopo aver parlato di un possibile seguito per il film, ha anche rivelato un segreto imbarazzante su uno dei due protagonisti, Taylor Zakhar Perez.

Il segreto di Taylor: i dubbi sulla depilazione.

“Avete apprezzato la realtà dei peli sul corpo degli uomini nel film? In realtà ho un segreto, un aneddoto su questo. Sì ho questa storia divertente che non ho mai detto a nessuno. Stavo arrivando sul set e mi chiama la coordinatrice degli hairstylist. E mi dice che Taylor voleva parlarmi. Entro nella roulotte di Taylor. Fino a quel momento avevamo girato da circa cinque, sei settimane. La makeup artist Karen Hartley guarda Taylor e gli dice: ‘Va bene, digli quello che hai detto a me’. E lui fa:’”Non so se devo radermi o no’. E io: ‘La tua faccia?’. Lui: ‘No, tesoro’. E io: ‘Bene, allora cosa vuoi fare?’. E lui: ‘Guarda e basta, ok?’. Così, avevo la mia parrucchiera e truccatrice come accompagnatrici, perché non volevo che la mia carriera finisse prima di cominciare, e Taylor si toglie i vestiti e girandosi fa: ‘Guarda qui’, e io dico: ‘Stai bene, stai benissimo!’ ho risposto. Non potevo credere che la mia giornata lavorativa fosse iniziata in quel modo. Ma comunque l’ho tranquillizzato, perché andava tutto benissimo”.

Direi che il regista aveva ragione, andava tutto BENE al naturale.

one more time for the people in the back. #RWRBMovie pic.twitter.com/4mFNPBoigb — Red, White & Royal Blue on Prime (@RWRBonPrime) August 12, 2023

Taylor Zakhar Perez sul suo personaggio.