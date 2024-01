Segreti di Cristiano Iovino, cosa ha scoperto Chi sul suo passato (e presente)

Cristiano Iovino è senza ombra di dubbio uno degli uomini del momento (superato solo da Sinner). Di lui parlano settimanali, quotidiani, siti, trasmissioni radio e tv, eppure non tutti sanno che nel suo passato ci sono diversi segreti, di cui si è occupato il settimanale Chi. Iovino ha iniziato a far parlare di sé nel mondo del gossip quando ha cominciato a lavorare come pr di party notturni e personal trainer a Roma. L’uomo del caffè dopo aver messo da parte un po’ di soldi ha aperto un centro estetico che ha avuto da subito molto successo, soprattutto tra influencer e vip. Poi è arrivata la prima relazione nota di Iovino, quella con Sabrina Ghio, l’ex ballerina di Amici e tronista di Uomini e Donne. Cristiano poi si è messo con Zoe Cristofori, che oggi sta insieme al difensore del Milan Theo Hernández.

I segreti di cristiano Iovino: l’articolo di Chi.

Gabriele Parpiglia sul nuovo numero di Chi, nell’articolo ‘I segreti di Cristiano Iovino‘, ha fatto delle rivelazioni sul passato del ragazzo, tra la storia con Giulia De Lellis e quella con l’ex gieffina Mariana Rodriguez (quella della campana tibetana del GF Vip).

“Dopo aver chiuso il suo centro estetico e improvvisamente sposta i suoi affari in Messico, precisamente a Tulum, nello Yucatán, dove si impegna nel settore immobiliare. Lavoro che ancora oggi continua a gestire. Nel mentre saltella da un gossip all’altro, senza mai impegnare il suo cuore a lungo. Tra le sue conquiste “non” ufficiali, che sono rimaste segrete e mai rese pubbliche, c’è Giulia De Lellis: la loro è stata una breve frequentazione dopo la prima crisi di lei con Andrea Damante. E nella lista c’è anche la bellissima Mariana Rodriguez. Poi su Iovino cala il silenzio per un po’ e, come dice la Blasi, a Roma e a Milano in molti iniziano ad accostare il suo nome alla moglie di Totti. Oggi la vita di Cristiano si divide tra i suoi affari in Messico, i suoi amici che appartengono al giro della musica trap (Tony Effe, lo frequenta spesso) e un nuovo flirt con la modella Chiara Scelsi, ex di Stefano De Martino”