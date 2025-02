Segreti di Alienazione: La Mia Isola dei Famosi

Marco Mazzoli, vincitore dell’edizione 2023 de “L’Isola dei Famosi”, ha rivelato in un’intervista alcuni segreti e retroscena della sua esperienza nel reality. A due anni dalla sua partecipazione, Mazzoli ha raccontato di una scena tagliata in cui i concorrenti avrebbero visto strani fenomeni nel cielo. “Abbiamo visto luci velocissime che si fermavano e poi decollavano,” ha dichiarato, mettendo in dubbio se si trattasse di alieni o di altri oggetti misteriosi.

Inoltre, ha svelato che i cameraman non comunicano affatto con i concorrenti e che il cibo fornito è molto limitato. Mazzoli ha confessato di aver rubato dei cocchi dagli alberi, ammettendo che questo gesto fosse considerato illegale. Durante l’intervista, ha anche condiviso un episodio riguardante un incidente che ha coinvolto uno dei suoi cani mentre la moglie tentava di sorprenderlo sull’isola. Il cane, cadendo dall’elicottero, si è infortunato, ma la moglie non gli ha detto nulla per non distrarlo.

Infine, Mazzoli ha parlato di un tentativo di fuga dall’isola, durante il quale ha costruito una zattera con l’intenzione di arrivare a Miami. Tuttavia, dopo tre ore in mare, è stato recuperato dalla produzione del programma. Queste rivelazioni di Marco Mazzoli offrono uno sguardo inedito sulla vita all’interno del reality, tra momenti di tensione e situazioni bizzarre.