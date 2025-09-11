Vegea è un’azienda tessile italiana specializzata nella produzione di tessuti tecnici spalmati (finte pelli). Si dedicano allo sviluppo di materiali innovativi per la moda e l’arredo, valorizzando materie prime vegetali e riciclate.

Posizione Offerta: Segreteria Commerciale

Luogo di Lavoro: Burago di Molgora

Tipo di Contratto: Tempo determinato con possibilità di assunzione a tempo indeterminato

CCNL: Commercio per servizi (14 mensilità)

Orario di Lavoro: Full-time

Modalità di Lavoro: Ibrida (presenza e lavoro da remoto)

RAL Iniziale: Tra 24.000 e 30.000 euro, in base all’esperienza

Chi Stiamo Cercando:

Cerchiamo un/una Addetto/a alla segreteria commerciale. La figura supporterà il personale nelle pratiche contabili e amministrative.

Compiti Principali:

Gestione della contabilità generale e della fatturazione

Controllo degli ordini e dei documenti di vendita

Contatto con clienti esteri

Gestione delle pratiche amministrative nel ciclo attivo e passivo

Supporto alla predisposizione del bilancio

Gestione dei rapporti con gli istituti di credito

Interazione con altre funzioni aziendali

Gestione degli adempimenti contabili, amministrativi e fiscali

Requisiti Del Candidato:

Conoscenza della lingua inglese

Diploma in ragioneria o laurea in Economia (o esperienze equivalenti)

Conoscenza dei principali software Office e Outlook

Conoscenza dei processi aziendali

Conoscenza del linguaggio tecnico del settore

Utilizzo di strumenti informatici di tipo gestionale

Conoscenza delle normative di settore

Doti organizzative e comunicazione efficace

Capacità di lavorare in team

Precisione e gestione del tempo

Capacità di problem solving

Cosa Offriamo:

Lavorerai in un contesto internazionale, innovativo e in crescita. Avrai possibilità di sviluppo e formazione in un ambiente collaborativo, dove puoi esprimere la tua personalità e il tuo potenziale.

Per candidarti, invia il tuo CV rispondendo a questo annuncio.