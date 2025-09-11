22.3 C
Vegea è un’azienda tessile italiana specializzata nella produzione di tessuti tecnici spalmati (finte pelli). Si dedicano allo sviluppo di materiali innovativi per la moda e l’arredo, valorizzando materie prime vegetali e riciclate.

Posizione Offerta: Segreteria Commerciale
Luogo di Lavoro: Burago di Molgora
Tipo di Contratto: Tempo determinato con possibilità di assunzione a tempo indeterminato
CCNL: Commercio per servizi (14 mensilità)
Orario di Lavoro: Full-time
Modalità di Lavoro: Ibrida (presenza e lavoro da remoto)
RAL Iniziale: Tra 24.000 e 30.000 euro, in base all’esperienza

Chi Stiamo Cercando:
Cerchiamo un/una Addetto/a alla segreteria commerciale. La figura supporterà il personale nelle pratiche contabili e amministrative.

Compiti Principali:

  • Gestione della contabilità generale e della fatturazione
  • Controllo degli ordini e dei documenti di vendita
  • Contatto con clienti esteri
  • Gestione delle pratiche amministrative nel ciclo attivo e passivo
  • Supporto alla predisposizione del bilancio
  • Gestione dei rapporti con gli istituti di credito
  • Interazione con altre funzioni aziendali
  • Gestione degli adempimenti contabili, amministrativi e fiscali

Requisiti Del Candidato:

  • Conoscenza della lingua inglese
  • Diploma in ragioneria o laurea in Economia (o esperienze equivalenti)
  • Conoscenza dei principali software Office e Outlook
  • Conoscenza dei processi aziendali
  • Conoscenza del linguaggio tecnico del settore
  • Utilizzo di strumenti informatici di tipo gestionale
  • Conoscenza delle normative di settore
  • Doti organizzative e comunicazione efficace
  • Capacità di lavorare in team
  • Precisione e gestione del tempo
  • Capacità di problem solving

Cosa Offriamo:
Lavorerai in un contesto internazionale, innovativo e in crescita. Avrai possibilità di sviluppo e formazione in un ambiente collaborativo, dove puoi esprimere la tua personalità e il tuo potenziale.

Per candidarti, invia il tuo CV rispondendo a questo annuncio.


