Vegea è un’azienda tessile italiana specializzata nella produzione di tessuti tecnici spalmati (finte pelli). Si dedicano allo sviluppo di materiali innovativi per la moda e l’arredo, valorizzando materie prime vegetali e riciclate.
Posizione Offerta: Segreteria Commerciale
Luogo di Lavoro: Burago di Molgora
Tipo di Contratto: Tempo determinato con possibilità di assunzione a tempo indeterminato
CCNL: Commercio per servizi (14 mensilità)
Orario di Lavoro: Full-time
Modalità di Lavoro: Ibrida (presenza e lavoro da remoto)
RAL Iniziale: Tra 24.000 e 30.000 euro, in base all’esperienza
Chi Stiamo Cercando:
Cerchiamo un/una Addetto/a alla segreteria commerciale. La figura supporterà il personale nelle pratiche contabili e amministrative.
Compiti Principali:
- Gestione della contabilità generale e della fatturazione
- Controllo degli ordini e dei documenti di vendita
- Contatto con clienti esteri
- Gestione delle pratiche amministrative nel ciclo attivo e passivo
- Supporto alla predisposizione del bilancio
- Gestione dei rapporti con gli istituti di credito
- Interazione con altre funzioni aziendali
- Gestione degli adempimenti contabili, amministrativi e fiscali
Requisiti Del Candidato:
- Conoscenza della lingua inglese
- Diploma in ragioneria o laurea in Economia (o esperienze equivalenti)
- Conoscenza dei principali software Office e Outlook
- Conoscenza dei processi aziendali
- Conoscenza del linguaggio tecnico del settore
- Utilizzo di strumenti informatici di tipo gestionale
- Conoscenza delle normative di settore
- Doti organizzative e comunicazione efficace
- Capacità di lavorare in team
- Precisione e gestione del tempo
- Capacità di problem solving
Cosa Offriamo:
Lavorerai in un contesto internazionale, innovativo e in crescita. Avrai possibilità di sviluppo e formazione in un ambiente collaborativo, dove puoi esprimere la tua personalità e il tuo potenziale.
Per candidarti, invia il tuo CV rispondendo a questo annuncio.
