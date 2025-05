segretaria operativa sul campo – adzuna.it

📨 Per rimanere sempre aggiornati su tutte le nuove offerte e opportunità, unitevi al nostro canale Telegram 👉 Offerte di Lavoro e non perdete mai un’occasione!

Offerta di Lavoro: Segretaria Operativa sul Campo

Sede: Italia

Settore: Presidi Medici

Tipo di Contratto: Full-time (Lun-Ven)

Retribuzione: €1.500 netti/mese

Siamo un’azienda in forte espansione nel settore dei presidi medici e cerchiamo una Segretaria Operativa sul Campo per supportare le nostre operazioni e il team. Questa figura avrà un ruolo cruciale nel garantire un’efficace gestione organizzativa e una comunicazione fluida tra clienti, fornitori e team interni.

Mansioni Principali:

Supporto operativo ai team sul campo.

Gestione dell’agenda degli appuntamenti e comunicazioni.

Coordinamento con clienti e fornitori.

Organizzazione logistica e preparazione dei materiali.

Raccolta dati e elaborazione reportistica.

Attività di back office e segreteria mobile.

Cosa Offriamo:

Compenso fisso mensile di €1.500 netti.

Contratto a tempo pieno.

Formazione iniziale retribuita.

Ambiente di lavoro dinamico e stimolante.

Opportunità di crescita professionale.

Requisiti:

Eccellenti capacità organizzative e gestione del tempo.

Buone doti comunicative e relazionali.

Padronanza degli strumenti digitali (utilizzo di Office e email).

Spirito di iniziativa e flessibilità.

Disponibilità a spostamenti sul territorio.

Se sei una persona motivata e desideri far parte di un team in crescita, candidati adesso per la posizione di Segretaria Operativa sul Campo su adzuna.it e inizia il tuo percorso professionale con noi!