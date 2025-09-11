Segretaria/o

22.3 C
Consultant Milano per Prestigioso studio notarile cerca una figura segretariale motivata e professionale.

Mansioni principali:

  • Gestione dell’agenda e degli appuntamenti dei professionisti
  • Accoglienza clienti e gestione comunicazioni (telefoniche, email, front office)
  • Rapporti con enti pubblici (Conservatoria, Agenzia delle Entrate, Tribunale)
  • Supporto nella gestione delle pratiche amministrative e contabili di base

Requisiti richiesti:

  • Esperienza pregressa in studi legali o notarili (preferibile)
  • Ottima conoscenza del pacchetto Office e dei principali strumenti informatici
  • Precisione, riservatezza e capacità di gestione autonoma del lavoro
  • Ottime doti comunicative e relazionali

Orario: Full time (dal lunedì al venerdì) dalle 9 alle 18,30, pausa dalle 13 alle 14,30. Orario flessibile.

Disponibilità: Immediata o entro breve periodo.

Si offre contratto diretto con studio e RAL commisurata all’esperienza.

Se sei interessato, inviaci il tuo CV.


