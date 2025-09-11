Segretaria/o

Mansioni principali:
- Gestione dell’agenda e degli appuntamenti dei professionisti
- Accoglienza clienti e gestione comunicazioni (telefoniche, email, front office)
- Rapporti con enti pubblici (Conservatoria, Agenzia delle Entrate, Tribunale)
- Supporto nella gestione delle pratiche amministrative e contabili di base
Requisiti richiesti:
- Esperienza pregressa in studi legali o notarili (preferibile)
- Ottima conoscenza del pacchetto Office e dei principali strumenti informatici
- Precisione, riservatezza e capacità di gestione autonoma del lavoro
- Ottime doti comunicative e relazionali
Orario: Full time (dal lunedì al venerdì) dalle 9 alle 18,30, pausa dalle 13 alle 14,30. Orario flessibile.
Disponibilità: Immediata o entro breve periodo.
Si offre contratto diretto con studio e RAL commisurata all’esperienza.
Se sei interessato, inviaci il tuo CV.
