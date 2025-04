Segre presa di mira dagli haters, la denuncia del consigliere comunale di Pesaro

Il 25 aprile, durante le celebrazioni a Pesaro, la senatrice a vita Liliana Segre è stata vittima di insulti e attacchi online. Commenti come “sanguisuga ebrea” e “la più nazista di tutte” sono stati scritti sui social, come riferito dal consigliere comunale Riccardo Bernardi. Segre, custode della memoria della Shoah, è una figura rispettata e cittadina onoraria di Pesaro. Suo figlio, Luciano Belli Paci, ha commentato che, nonostante il dolore causato da questi attacchi, Segre non si fa spaventare.

Numerose figure politiche hanno espresso solidarietà a Segre. Claudio Lotito, senatore di Forza Italia, ha definito gli insulti come vili e intollerabili, sottolineando il suo impegno nel contrastare l’antisemitismo. Anche Ignazio La Russa, presidente del Senato, ha condannato fermamente l’antisemitismo, mentre Maurizio Gasparri ha denunciato l’ipocrisia di alcuni esponenti della sinistra che, pur affermando di essere antifascisti, alimentano il risentimento antisemitico.

Altri politici, come Giovanni Donzelli di Fratelli d’Italia, hanno ribadito la necessità di combattere ogni forma di odio e discriminazione, mentre Lorenzo Fontana, presidente della Camera, ha espresso la sua vicinanza alla senatrice. La Comunità Ebraica di Roma ha anche chiesto che gli autori degli insulti siano perseguiti e ha sottolineato l’importanza dell’educazione contro l’ignoranza e la violenza.

Il Partito Democratico, attraverso la segretaria Elly Schlein, ha affermato che Segre è un faro di speranza contro l’odio, e Giuseppe Conte del M5S ha espresso vicinanza, promettendo resistenza contro ogni forma di intolleranza.