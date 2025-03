“Segnalazioni troppo gravi” Flavio Briatore, si prospetta una situazione molto difficile per l’imprenditore: cosa rischia

Crazy Pizza, il locale di Flavio Briatore situato sul Lungomare di Napoli, rischia una sospensione di sette giorni per violazioni delle norme sul rumore. La Polizia Municipale ha segnalato alcune irregolarità, dando alla proprietà dieci giorni per regolarizzare la situazione. Dal settembre 2024, Crazy Pizza ha ricevuto due verbali per il superamento dei limiti acustici, e la recidiva ha portato all’avvio di un provvedimento di sospensione temporanea dell’attività. Durante i controlli, gli agenti hanno riscontrato lamentele da parte dei residenti della zona riguardo al disturbo causato dai rumori eccessivi.

La proprietà ha ora un periodo di 10 giorni per presentare le proprie controdeduzioni, che saranno valutate dagli uffici competenti. Se non verranno adottate le modifiche necessarie e non si dimostrerà di aver rispettato le normative, la sospensione dell’attività diventerà effettiva. Questa situazione pone in gioco non solo l’operatività di Crazy Pizza, ma anche la reputazione di Briatore, noto imprenditore e personaggio pubblico.

Il tema dell’inquinamento acustico è sempre più attuale, specialmente per i locali notturni e i ristoranti in aree residenziali. Gli abitanti del Lungomare di Napoli sono preoccupati non solo per il rumore, ma anche per il potenziale impatto sulla qualità della vita. La questione di Crazy Pizza si inserisce in un contesto più ampio, dove le autorità locali cercano di garantire che le attività commerciali rispettino le regole, mantenendo un equilibrio tra il divertimento notturno e il diritto alla tranquillità dei cittadini.