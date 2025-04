Seggiolino Auto Reecle I-Size 360° Rotante con ISOFIX, da 0 a 36 kg, 0-12 Anni (Nero)

167,99€ - 142,79€

(as of Apr 07, 2025 12:30:43 UTC – Details )

Prezzo:





Descrizione prodotto

Caratteristica del Reecle I-Size seggiolino auto

40-150cm (0-36kg, 0-12anni)Rotazione libera a 360 gradiImbottitura sfoderabile e lavabile5 posizioni inclinazione / Poggiatesta regolabileGuscio avvolgente di protezione dagli impatti lateraliConforme al regolamento Europeo ECE R129 (I-Size)

Metodo di installazione:

Rivolto indietro (40~105 cm): utilizzare ISOFIX + Top Tether insieme;Rivolto in avanti (76~105 cm): utilizzare ISOFIX + Top Tether insieme;Rivolto in avanti (100~150 cm): utilizzare esclusivamente la cintura di sicurezza a 3 punti dell’auto.

Nota:

Cerca [Reecle car seat ZA10] su YouTube per guardare i video pertinenti.Poiché il sedile posteriore dell’auto privata ha un certo angolo di inclinazione, l’angolo di inclinazione effettivo di questo seggiolino auto sarà leggermente inferiore a 140° durante l’utilizzo.

ECE R129 (I-Size) è l’ultimo requisito di sicurezza per il seggiolino auto negli standard di sicurezza europei, mira a garantire le prestazioni di sicurezza dei sedili.Approvazione NO: 0313715

L’indagine sperimentale mostra che il bambino sarà più sicuro viaggiare all’indietro il più a lungo possibile. Adatto per bambini da 40-105cm (Non più di 18 kg).

Rotazione libera di 360 gradi, il passaggio dall’uso all’indietro a quello rivolto in avanti richiede solo pochi secondi. Facile da ruotare il sedile verso la porta aperta per un facile posizionamento del bambino.

L’angolo di reclinazione massimo è di 140 gradi, offre un ambiente di sonno estremamente confortevole per il tuo bambino.

La cintura di sicurezza con imbracatura di sicurezza a cinque punti di classe da corsa F1 rende il torace, la vita, le spalle e la colonna vertebrale distribuiti uniformemente in cinque direzioni.

Adotta un tessuto premium delicato sulla pelle e non tossico, offre un’esperienza di utilizzo estrema. Facili da rimuovere, lavabili in lavatrice (30 gradi Celsius)

Aggiungi al carrello

Aggiungi al carrello

Recensioni dei clienti

4,5 su 5 stelle 2.403

4,4 su 5 stelle 29

Prezzo

142,79 €€142,79 179,99 €€179,99

Versione

Regolare Plus

➤ Conforme all’ultimo standard di sicurezza UN ECE R129 (I-Size). È un seggiolino auto multigruppo ed evolutivo adatto a bambini dalla nascita fino a 12 anni (circa 40-150 cm o 0-36 kg).

➤ Rotazione libera a 360°, il passaggio dall’uso all’indietro a quello rivolto in avanti richiede solo pochi secondi. Niente più contorsioni del collo e della schiena. Facile ruotare il sedile verso la porta aperta e mettere il bambino nel seggiolino.

➤ È stato sottoposto a test di impatto laterale più approfonditi e ha ridotto le lesioni intorno alla testa, al collo e alle spalle. Poggiatesta regolabile in altezza in 9 posizioni (fino a 20 cm), semplice reclinazione del sedile con una sola mano (1 indietro, 4 in avanti), l’angolo di reclinazione massimo è di 140°.

➤ Dotato di connettori ISOFIX e Top Tether, facile da collegare alla tua auto. Adotta un tessuto premium delicato sulla pelle e non tossico, facile da rimuovere, lavabile in lavatrice (30 ℃).

➤ Cerca【Reecle car seat ZA10】su YouTube per guardare il relativo video di installazione. Per qualsiasi domanda non esitate a contattarci via e-mail.