Seggiolino Auto Reecle I-Size 360 Girevole ISOFIX, Rosso 0-12 Anni

🔥 Offerta Amazon

💸 Prezzo: 149,99€ – 127,49€

⭐ Valutazione: 4.5 / 5

Reecle I-Size 360 Girevole Seggiolino Auto, 40-150cm(0-12 anni), Compatibile ISOFIX (Rosso)

Descrizione del prodotto

Scopri il Reecle I-Size 360, il seggiolino auto girevole che offre comfort e sicurezza dai 0 ai 12 anni, per bambini da 40 a 150 cm. Questo seggiolino è facilmente installabile utilizzando il sistema ISOFIX o la cintura di sicurezza a 3 punti. Il suo design innovativo include anche una cinghia di fissaggio superiore, garantendo una stabilità ottimale.

Sicurezza ai massimi livelli

Il Reecle I-Size 360 rispetta il rigido standard di sicurezza ECE R129 (I-Size) tedesco e supera i test di utilizzo improprio, assicurando una maggiore tranquillità per i genitori. La combinazione di ISOFIX e Top Tether rende l’installazione semplice e sicura, senza preoccupazioni per errori.

Facile accesso e comodità

Grazie alla rotazione a 360 gradi, potrai facilmente girare il seggiolino verso la portiera dell’auto, facilitando l’ingresso e l’uscita del tuo bambino. Inoltre, il design spazioso e accogliente offre un’esperienza di prima classe, assicurando che il tuo piccolo viaggi sempre con comfort.

Vantaggi pratici

Rotazione semplice: Passare dalla posizione rivolta all’indietro a quella rivolata in avanti richiede solo pochi secondi, anche con una mano sola!

Passare dalla posizione rivolta all’indietro a quella rivolata in avanti richiede solo pochi secondi, anche con una mano sola! Facile manutenzione: Il rivestimento del seggiolino è facilmente rimovibile e lavabile in lavatrice (30°C), per una pulizia senza stress.

Non perdere l’opportunità di offrire al tuo bambino il massimo della sicurezza e del comfort durante ogni viaggio. Scegli il Reecle I-Size 360 e viaggia con serenità!