Seggiolino Auto Reecle I-Size 360 Girevole ISOFIX, Rosso 0-12 Anni

🔥 Offerta Amazon
💸 Prezzo:
149,99€ – 127,49€
⭐ Valutazione: 4.5 / 5
Reecle I-Size 360 Girevole Seggiolino Auto, 40-150cm(0-12 anni), Compatibile ISOFIX (Rosso)
Descrizione del prodotto
Scopri il Reecle I-Size 360, il seggiolino auto girevole che offre comfort e sicurezza dai 0 ai 12 anni, per bambini da 40 a 150 cm. Questo seggiolino è facilmente installabile utilizzando il sistema ISOFIX o la cintura di sicurezza a 3 punti. Il suo design innovativo include anche una cinghia di fissaggio superiore, garantendo una stabilità ottimale.
Sicurezza ai massimi livelli
Il Reecle I-Size 360 rispetta il rigido standard di sicurezza ECE R129 (I-Size) tedesco e supera i test di utilizzo improprio, assicurando una maggiore tranquillità per i genitori. La combinazione di ISOFIX e Top Tether rende l’installazione semplice e sicura, senza preoccupazioni per errori.
Facile accesso e comodità
Grazie alla rotazione a 360 gradi, potrai facilmente girare il seggiolino verso la portiera dell’auto, facilitando l’ingresso e l’uscita del tuo bambino. Inoltre, il design spazioso e accogliente offre un’esperienza di prima classe, assicurando che il tuo piccolo viaggi sempre con comfort.
Vantaggi pratici
- Rotazione semplice: Passare dalla posizione rivolta all’indietro a quella rivolata in avanti richiede solo pochi secondi, anche con una mano sola!
- Facile manutenzione: Il rivestimento del seggiolino è facilmente rimovibile e lavabile in lavatrice (30°C), per una pulizia senza stress.
Non perdere l’opportunità di offrire al tuo bambino il massimo della sicurezza e del comfort durante ogni viaggio. Scegli il Reecle I-Size 360 e viaggia con serenità!
📨 Non perdere neanche un’offerta! Iscriviti al nostro canale Telegram 👉 Bestselling Shops per ricevere tutte le novità e promozioni in tempo reale.
💼 Altre Offerte Speciali
🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: 599,00€ - 569,00€ ⭐ Valutazione: 4.5 / 5 SAMSUNG Galaxy Book4, 3 anni…
🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: 89,99€ - 59,99€ ⭐ Valutazione: 5 / 5 Asciugacapelli, 160.000 Giri/min Phon Capelli…
🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: 159,99€ - 39,99€ ⭐ Valutazione: 5 / 5 AI Cuffie Traduzione Simultanea,Traduttore Istantaneo…
🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: 129,99€ - 26,99€ ⭐ Valutazione: 5 / 5 Cuffie Bluetooth 5.4 Sport, Auricolari…
🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: 32,70€ ⭐ Valutazione: 4.5 / 5 ZzzQuil Natura Melatonina Integratore per Dormire, Gusto…