SEGA ha dichiarato una crescita degli utili di esercizio del 141,5 per cento nell’ultimo trimestre fiscale, chiusosi il 31 dicembre 2021. L’ottimo risultato avviene alla luce dell’addio della scena dei cabinati arcade da parte del colosso giapponese e dell’uscita di titoli di grande successo come Shin Megami Tensei V su Nintendo Switch. Le vendite sono cresciute del 12,6 per cento rispetto all’anno precedente, e per il solo settore dei videogiochi (SEGA si occupa anche di merchandising, anime e molto altro) la crescita delle vendite è del 6,1 per cento con ricavi aumentati dell’11 per cento.

Altri titoli di grande successo nel periodo sono stati Football Manager 2022 e Super Monkey Ball Banana Mania. Tuttavia, i videogiochi SEGA che hanno ottenuto più successo sono quelli online e basati su live service: Hatsune Miku Colorful Stage!, Phantasy Star Online 2 New Genesis e Fist of the North Star Legends ReVive. Alla fine dell’anno SEGA ha anche annunciato l’apertura di un nuovo studio di sviluppo, SEGA Sapporo Studio, guidato dal veterano dell’azienda Takaya Segawa (capo produttore di Phantasy Star Online 2).