Sefcovic a Washington: trattative cruciali sui dazi europei

Il commissario europeo al Commercio, Maros Sefcovic, si prepara a un nuovo viaggio a Washington per proseguire i colloqui sui dazi tra Unione Europea e Stati Uniti. Questo incontro arriva solo dieci giorni dopo la sua ultima missione negli Stati Uniti, con l’obiettivo di raggiungere un accordo di principio prima dell’1 agosto, data entro la quale sono previste nuove tariffe del 30% su beni europei, come indicato in una lettera inviata da Donald Trump a Bruxelles.

Olof Gill, portavoce della Commissione europea, ha reso noto che Sefcovic si incontrerà separatamente con il segretario americano al Commercio, Howard Lutnick, e il rappresentante Usa per il Commercio, Jamieson Greer. Anche una delegazione tecnica della Commissione è in partenza per Washington, composta da esperti per facilitare le negoziazioni.

I colloqui si svolgono in un clima di tensione, in seguito alle recenti dichiarazioni di Trump riguardo potenziali dazi su farmaci e chip a partire dal 1 agosto. Il presidente americano ha affermato di aver già incassato oltre cento miliardi di dollari dai dazi e prevede di raccogliere “centinaia di miliardi” in futuro. Durante un incontro nello Studio Ovale con il principe ereditario del Bahrein, Salman bin Hamad Al Khalifa, Trump ha accennato a buone notizie in arrivo e a progressi imminenti verso un accordo con l’India.