Seedorf si scatena a tennis

Clarence Seedorf, ex calciatore olandese, è stato immortalato in campo ad Abu Dhabi mentre giocava a tennis, sfoggiando un rovescio a una mano. Appassionato di questo sport da anni, ha disputato un Rodeo di Quarta categoria in Italia. Il tennis è uno degli sport più popolari tra i calciatori una volta ritiratisi dal professionismo, come dimostrano i casi di Diego Forlan e Paolo Maldini, che hanno partecipato a tornei di doppio.

Seedorf, che vanta un passato nel Milan, ha rubato l’occhio per il suo rovescio a una mano, immortalato in un video recente. La sua passione per il tennis risale a quando giocava a calcio e ha dichiarato di non voler rinunciare a questo sport. Ha anche partecipato all’evento Tennis and Friends al Foro Italico e ha incontrato Novak Djokovic, con cui ha una certa amicizia. I due si sono ritrovati in diverse occasioni, tra cui al Masters 1000 di Madrid e al Roland Garros. Seedorf ha anche disputato un Rodeo di Quarta categoria in Italia, superando le qualificazioni e fermandosi nei quarti di finale. La sua condizione fisica gli permette di muoversi bene e arrivare con i giusti tempi sulla palla, regalando alcuni colpi di qualità.