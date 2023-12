Seduta positiva in Piazza Affari, soffrono DiaSorin e Campari

– Seduta positiva per le Borse europee, Piazza Affari compresa, con gli investitori che continuano a valutare l’esito delle riunioni di Fed e BCE, guardando a quando le banche centrali potrebbero iniziare a tagliare i tassi per la prima volta nonostante qualche segnale di cautela espresso da Powell e Lagarde che hanno più volte ripetuto come le prossime scelte saranno dipendenti dai dati.

Stamattina, Francois Villeroy de Galhau – governatore della Banca di Francia e membro del consiglio direttivo della BCE – ha detto che la prossima mossa della banca centrale “dovrebbe essere, salvo sorprese, un taglio“.

Sul fronte macroeconomico, i dati dell’indagine PMI di dicembre realizzata da Hamburg Commercial Bank e S&P Global indicano una contrazione più rapida dell’attività economica nell’eurozona, concludendo un quarto trimestre in cui la produzione è crollata al tasso più rapido in 11 anni, escludendo i primi mesi di pandemia del 2020.

Prevale la cautela sull’Euro / Dollaro USA, che continua la seduta con un leggero calo dello 0,35%. Sostanzialmente stabile l’oro, che continua la sessione sui livelli della vigilia a quota 2.040,2 dollari l’oncia. Il Petrolio Light Sweet Crude Oil continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,11%.

Sulla parità lo spread, che rimane a quota +166 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,72%.

Tra gli indici di Eurolandia composta Francoforte, che cresce di un modesto +0,63%, poco mosso Londra, che mostra un -0,07%, e performance modesta per Parigi, che mostra un moderato rialzo dello 0,40%.

Il listino milanese mostra un timido guadagno, con il FTSE MIB che sta mettendo a segno un +0,37%; sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per il FTSE Italia All-Share, che arriva a 32.531 punti. Poco sopra la parità il FTSE Italia Mid Cap +0,3%; sulla parità il FTSE Italia Star +0,09%.

Tra i best performers di Milano, in evidenza STMicroelectronics +2,11%, Stellantis +2,05%, Telecom Italia +1,64% e Iveco +1,54%.

Le peggiori performance, invece, si registrano su DiaSorin, che ottiene -4,83% dopo il rally di ieri in attesa del nuovo piano. Vendite su Campari, che registra un ribasso del 2,98% dopo l’annuncio dell’acquisizione di Courvoisier. Seduta negativa per Banco BPM, che mostra una perdita del 2,14%. Sotto pressione BPER, che accusa un calo dell’1,92%.

Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione, OVS +5,22%, Antares Vision +3,31%, Ariston Holding +3,05% e Alerion Clean Power +2,72%.

Le peggiori performance, invece, si registrano su Reply, che ottiene -1,56%. Fiacca Brunello Cucinelli, che mostra un piccolo decremento dell’1,14%. Discesa modesta per Tinexta, che cede un piccolo -0,97%. Pensosa IREN, con un calo frazionale dello 0,76%.