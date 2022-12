Seduta moderatamente positiva a New York

– Seduta in lieve rialzo per Wall Street, con il Dow Jones, che avanza a 33.778 punti; sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per l’S&P-500, che arriva a 3.961 punti.

Sale il Nasdaq 100 +1,06%; sulla stessa tendenza, poco sopra la parità l’S&P 100 +0,65%.

Risultato negativo a Wall Street per tutti i settori dell’S&P 500.

Tra i protagonisti del Dow Jones, Boeing +1,56%, Nike +1,50%, Cisco Systems +1,26% e Microsoft +1,14%.

I più forti ribassi, invece, si verificano su American Express, che continua la seduta con -0,68%.

Fiacca Goldman Sachs, che mostra un piccolo decremento dello 0,60%.

Discesa modesta per Amgen, che cede un piccolo -0,55%.

Al top tra i colossi tecnologici di Wall Street, si posizionano Datadog +9,74%, Atlassian +9,06%, Pinduoduo, Inc. Sponsored Adr +5,60% e Baidu +4,59%.

Le peggiori performance, invece, si registrano su T-Mobile Us,, che ottiene -2,45%.

Scivola Tesla Motors, con un netto svantaggio dell’1,90%.

In rosso Palo Alto Networks,, che evidenzia un deciso ribasso dell’1,59%.

Pensosa Biogen, con un calo frazionale dell’1,46%.