Seduta all’insegna del toro a New York trainata dalle banche

– Giornata di guadagni per la Borsa di New York, con il Dow Jones, che mostra una plusvalenza dello 0,77%; sulla stessa linea, lieve aumento per l’S&P-500, che si porta a 4.395 punti. Consolida i livelli della vigilia il Nasdaq 100 -0,11%; in frazionale progresso l’S&P 100 +0,28%. Finanziario +1,59%, materiali +1,17% e beni industriali +0,78% in buona luce sul listino S&P 500. Il settore telecomunicazioni, con il suo -0,44%, si attesta come peggiore del mercato.

Le principali banche USA hanno tutte superato gli stress test annuali, dimostrando di essere in grado di resistere a una grave recessione. “I risultati confermano che il sistema bancario rimane forte e resiliente”, ha affermato il vicepresidente della Fed per la supervisione Michael Barr. È importante ricordare che solo le banche più grandi sono tenute a sostenere questi test e che i problemi degli scorsi mesi hanno riguardato banche di medie dimensioni e regionali.

Sul fronte delle trimestrali, Micron ha registrato una perdita minore del previsto nel terzo trimestre, grazie alla domanda per i suoi chip di memoria dalle applicazioni spinte dall’intelligenza artificiale. BlackBerry ha comunicato un profitto rettificato a a sorpresa nel primo trimestre.

Tra le altre notizie, Lordstown Motors ha ricevuto un avviso di delisting dal Nasdaq, pochi giorni dopo che la società ha presentato istanza di fallimento, e Eli Lilly ha annunciato l’acquisizione di Sigilon Therapeutics per sviluppare trattamenti per il diabete.

Diverse notizie interessanti dai dati macroeconomici. Il prodotto interno lordo statunitense è aumentato a un tasso annualizzato del 2,0% nel primo trimestre rivisto al rialzo rispetto alla lettura dell’1,3% comunicata il mese scorso, mentre sono diminuite le nuove richieste di sussidio alla disoccupazione.

Tra i protagonisti del Dow Jones, Goldman Sachs +3,47%, JP Morgan +3,09%, Visa +2,83% e Honeywell International +1,75%.

Le peggiori performance, invece, si registrano su Intel, che ottiene -1,33%. Contrazione moderata per Walgreens Boots Alliance, che soffre un calo dell’1,19%. Sottotono Wal-Mart che mostra una limatura dello 0,94%.

Sul podio dei titoli del Nasdaq, Lucid +7,20%, Rivian Automotive +5,77%, Paccar +2,58% e American Electric Power Company +2,14%.

I più forti ribassi, invece, si verificano su Micron Technology, che continua la seduta con -3,24%. Preda dei venditori Atlassian, con un decremento del 3,11%. Si concentrano le vendite su PDD Holdings, che soffre un calo del 2,97%. Vendite su MercadoLibre, che registra un ribasso del 2,54%.