Sedrun, il borgo svizzero tra tradizione e modernità

Sedrun, un borgo del Canton Grigioni vicino al passo del Lucomagno, è stato recentemente accolto nell’associazione I Borghi più belli della Svizzera. Questo riconoscimento posiziona Sedrun accanto a località di fama internazionale come Morcote e Gruyères. La sua inclusione porta nuova visibilità al Comune di Tujetsch, ricco di elementi naturali e culturali. Le frazioni circostanti, come Tschamut e Selva, presentano un patrimonio architettonico caratteristico con vicoli, tetti in legno e antiche chiese.

Sedrun non è solo nota per la sua architettura storica, ma anche come meta turistica, apprezzata per lo sci in inverno e per escursioni estive. Martin Cavegn, sindaco di Tujetsch, evidenzia l’importanza di questo riconoscimento, sottolineando la necessità di combinare tradizione e innovazione per creare un futuro solido e attrattivo per il borgo.

Kevin Quattropani, presidente dell’associazione, evidenzia come Sedrun rappresenti un valore aggiunto per il network dei borghi, offrendo accesso agli alti percorsi della Surselva. La sua posizione strategica collega il borgo con altri due membri dell’associazione, Hospental e Giornico, creando un itinerario di bellezza alpina attraverso tre valichi importanti.

L’associazione I Borghi più belli della Svizzera, fondata a Lugano, conta attualmente 52 comuni e promuove il patrimonio architettonico e paesaggistico del Paese e del Liechtenstein. Le località che desiderano entrare nell’associazione devono rispettare criteri rigorosi, quali autenticità e qualità paesaggistica. Sedrun arricchisce questa rete, mostrando che la Svizzera ospita anche piccoli gioielli autentici oltre alle sue grandi città.