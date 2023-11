Sedile del water luce notturna 8 colori retroilluminazione impermeabile per water LED Luminaria Lamp WC Toilet Light

Nota:

1. Questo prodotto può illuminare solo in totale Luogo scuro, Quindi non testarlo in un luogo luminoso

2. Si prega di testarlo con Nuova batteria a secco

3. Hai bisogno Premere a lungo l’interruttore per 3 secondi per attivarlo, Non breve stampa.

4. Dopo aver attivato, Pressa corta per una sola volta, E Aspetta un po’ di seds, Il gradiente di colore chiaro inizia; Si prega di non premere ripetutamente l’interruttore più volte

5. Dopo aver cambiato le batterie, è necessario premere di nuovo a lungo per attivarlo.

Caratteristiche:

1. Sistema di rilevamento automatico: si accenderà quando chiudi, spegnimento automatico quando esci

2. 8-emissione di luce a colori: luce a 8 colori a giro, ogni colore per 15 secondi in modo casuale, 120 secondi in generale per un cerchio, puoi anche fissare un colore che desideri

3. Risparmio energetico e utile: rende facile l’accesso al tuo bagno tramite il dispositivo di rilevamento automatico, intelligente e rispettoso

4. Il collo in PVC morbido può essere piegato in modo flessibile per una maggiore praticità

5. design sanitario: facile da pulire

6. design elegante ed elegante, ornamento delicato. Dispositivo molto intelligente per tutti voi

7. Adatto a tutti i bagni: casa, hotel, ristorante, casa del caffè, ecc

Specifiche:

1. Materiale: ABS

2. Sorgente luminosa: LED

3. Tensione: 4.5V

4. Potenza: 1W

5. Colore corpo: bianco

6. Colore chiaro: 8 colori

7. Alimentatore: batterie 3x AAA (Non incluso)

8. Feature: sensore di movimento

9. Dimensioni: 6.8*6.7*1.7CM

Il pacchetto include:

1 x luce wc (la batteria non è inclusa)