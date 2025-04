Sedicenne sotto l’effetto di psicofarmaci aggredita in comunità educativa a Lecce: coinvolto un operatore 31enne

Dramma in una comunità educativa di Lecce, dove una ragazza di 16 anni sarebbe stata violentata da un operatore. Secondo la testimonianza della minorenne e della denuncia presentata dai genitori, la ragazza avrebbe subito abusi sessuali dopo essere stata drogata da un 31enne impiegato nella struttura. L’uomo è stato allontanato dalla comunità per chiarire la sua posizione.

Le violenze sarebbero avvenute mentre la giovane si trovava nella comunità educativa del Salento. La ragazza, drogata tramite psicofarmaci, ha riferito che gli abusi sono avvenuti anche nell’auto del 31enne, dopo aver accompagnato a scuola altri giovani ospiti. Le accuse nei confronti dell’operatore includono violenza sessuale aggravata, e si parla di minacce per costringere la ragazza al silenzio dopo gli abusi.

La vittima ha raccontato che le violenze sarebbero iniziate a dicembre 2024 e sarebbero continuate fino a febbraio scorso. Dopo aver sopportato queste esperienze traumatiche, la 16enne ha deciso di rivelare l’accaduto ai genitori, che hanno prontamente sporto denuncia ai carabinieri. Anche se l’udienza non è ancora stata fissata, è stata avanzata la richiesta di incidente probatorio. Nel frattempo, il 31enne è stato sospeso dal suo incarico mentre le indagini sono in corso per far luce sui fatti e chiarire definitivamente la sua posizione.