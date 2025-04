Sedia Gaming Ergonomica WOLTU con Massaggio e Cuscino Lombare, Ampia Imbottita per Ufficio e Computer, Carico 150 Kg, Tessuto Tecnologico, Nero e Bianco, Modello GS07sz

159,99€

(as of Apr 08, 2025 02:00:37 UTC – Details )

Prezzo:





Dal marchio

WOLTU

DESIGN YOUR OWN LIFE

Perché sceglierci?

Dalla progettazione, alla lavorazione, ai materiali e all’imballaggio, ogni fase di produzione viene attentamente controllata.

Ci imponiamo standard elevati, per soddisfare al meglio le tue esigenze, offrendoti prodotti convenienti e di alta qualità, una spedizione eccellente e il servizio migliore.

Sedia da gioco WOLTU

Sedia da gioco WOLTU

Sedia da gioco WOLTU

Sedia da gioco WOLTU

Chi siamo?

Dalla fondazione nel 2007, WOLTU si è sempre ispirato ai concetti di sostenibilità, bellezza e praticità, offrendo oltre 100.000 tipi di prodotti a più di 10 milioni di famiglie, dai mobili per interni ed esterni fino ai prodotti per giardino, permettendoti di creare uno spazio abitativo accogliente ed elegante.

Cosa abbiamo?

Mobili per casa e ufficio, accessori per casa e per auto, mobili per bambini, prodotti tessili, gli articoli da esterno, ecc.

Qual è la nostra missione?

Vogliamo che ogni mobile e ogni accessorio da WOLTU diventi la migliore espressione del tuo stile.

SUPPORTO LOMBARE MASSAGGIANTE: questa sedia da gioco di WOLTU è dotata di un cuscino lombare massaggiante, di un cuscino per la testa e di un ampio sedile imbottito senza alette laterali che consente di godere comodamente del massaggio e di rilassare il corpo quando si sente il collo o la parte bassa della schiena affaticati dopo lunghe sessioni di gioco o lunghi periodi di lavoro. Il cuscino lombare è dotato di un cavo USB per un comodo ed efficace scarico della pressione lombare

SEDUTA IN TESSUTO ELASTICO E TRASPIRANTE: la sedia da ufficio è rivestita da un tessuto tecnologico idrorepellente, resistente e antimacchia che garantisce una buona circolazione dell’aria e la regolazione della temperatura, imbottito con spugna ad alta densità e dotato di molle insacchettate individuali che forniscono un ampio sostegno e un’elevata resilienza che si adattano al corpo, in modo da garantire un’esperienza di seduta confortevole e rinfrescantenella calda estate

DESIGN ERGONOMICO: la sedia per computer è progettata in modo ergonomico per tutti i tipi di corpo, con i cuscini regolabili per la testa e per la zona lombare e lo schienale alto che riproduce la curvatura della colonna vertebrale umana, il sedile girevole a 360° regolabile in altezza con un’ampia imbottitura, lo schienale reclinabile tra i 90° e i 145° e i braccioli collegati che si muovono con esso per sostenere braccia e gomiti in ogni momento, il poggiapiedi retrattile

STRUTTURA ROBUSTA E STABILE: Costruita con una struttura interna in metallo, un’alzata a gas e un’ampia base, una struttura interamente in metallo che è meno incline a deformarsi o rompersi, ma che offre una maggiore durata, un migliore supporto, una maggiore resistenza e stabilità, la sedia da scrivania per impieghi gravosi ha superato i test SGS e BIFMA per una capacità di peso fino a 150 kg

FACILE MONTAGGIO: la sedia da gaming con poggiapiedi viene fornita con le istruzioni illustrate, gli accessori e gli strumenti necessari per un montaggio facile e veloce. Si noti che il tappo di protezione dell’alzata a gas deve essere rimosso prima del montaggio