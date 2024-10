Sedia Gaming Ergonomica Regolabile con Cuscino Lombare e Poggiatesta – Grigio

Price: 129,99€ - 105,99€

1 Collegamento braccio

2 Sostegno lombare

3 Cuscino snello del collo

【Prova la Sensazione Della Sedia da Corsa】 La sedia da gaming Bigzzia si adatta perfettamente al corpo, offrendo la stessa sensazione di una sedia da corsa. Con una robusta struttura metallica integrata e un cilindro certificato a prova di esplosione, la sedia garantisce un’esperienza di gioco sicura. Il suo design elegante e suggestivo completa la configurazione del PC, offrendo al contempo il massimo comfort per un gioco concentrato.

【Lussuoso Comfort Mentre si Gioca】 Realizzata in ecopelle di alta qualità, questa sedia gaming vanta un materiale morbido e delicato per la pelle che resiste ai graffi, alle macchie, alle spellature e alle screpolature ed è altamente traspirante. La gaming chair Bigzzia è inoltre imbottita con schiuma stampata a freddo ad alta densità per offrire un comfort duraturo, garantendo che la sedia mantenga la sua forma anche dopo lunghi periodi di utilizzo.

【Design Sedia Gaming Ergonomica】La funzione di reclinazione ad ampio angolo consente di regolare tra 90° e 155°, garantendo il massimo comfort e un supporto personalizzato. Il poggiatesta e il supporto lombare sono entrambi regolabili e rimovibili, per fornire un ampio sostegno alla colonna vertebrale lombare e alleviare il mal di schiena durante il gioco sedentario. Il design ergonomico garantisce il massimo comfort durante il gioco.

【Rotolamento Fluido e Durata nel Tempo】Le rotelle in nylon a bassa rumorosità della sedia gamer rotolano senza sforzo, proteggendo il suolo e riducendo il rumore generato durante gli spostamenti, rendendola perfetta per l’uso in casa e in ufficio. La base in metallo per impieghi gravosi fornisce un supporto robusto, in grado di gestire con facilità fino a 110 kg.

【Servizio Clienti】Se si incontrano problemi durante il processo di assemblaggio, un mese di servizio di sostituzione e 1 anno di garanzia di qualità delle parti come promesso.Tutto l’hardware necessario e le istruzioni sono incluse.È possibile assemblare l’intera sedia da gioco secondo le istruzioni.Intera sedie gaming tempo di assemblaggio stimato in circa 20 minuti.