Sedia Gaming Ergonomica Joyfly con Supporto Lombare in Pelle PU – Poltrona Regolabile per Ufficio e Gamer (Nera)

Price: 95,56€ - 90,78€

(as of Oct 08, 2024 23:40:32 UTC – Details)





Descrizione prodotto

10.9 cm Cuscino

10,9 cm anti-collapse spugna cuscino sedile. La densità è superiore del 50% rispetto alla spugna comune utilizzata sulla sedia da gioco sul mercato.

Materiale in poliuretano ibrido

L’uso di un nuovo materiale ibrido misto PU diverso dai soliti materiali PU sul mercato per un maggiore comfort.

Braccioli morbidi

Sostiene le braccia più morbide durante il lavoro e il riposo.

🎮 【Ergonomico】 Il design ergonomico a “S” di questa sedia gaming assicura che lo schienale curvo segua da vicino le curve del corpo, proteggendo efficacemente la colonna vertebrale e la parte bassa della schiena e riducendo l’affaticamento quando si è seduti.

🎮 【Ultimi Materiali】 Realizzato in una morbida e durevole miscela di pelle PU di ultima generazione che è resistente a macchie e graffi e ha un tocco confortevole. Il cuscino elastico ad alta densità assicura che questa sedia da ufficio rimanga confortevole e non affondi nel tempo.

🎮【Sicuro e Stabile】 La resistente base in nylon a cinque punte è stata testata migliaia di volte e può sopportare fino a 150 kg. Le ruote in PU sono resistenti e antiscivolo e non cigolano durante lo spostamento. Questa sedia gaming è dotata di cilindri superiori a 4 stadi per garantire stabilità e sicurezza ottimali.

🎮【Multifunzionale】La sedia da ufficio può essere ruotata di 360° a piacimento. L’altezza del sedile è regolabile liberamente, quindi puoi regolarla secondo le tue esigenze. Lo schienale può essere ruotato liberamente. La funzione oscillante permette di regolare lo schienale più vicino alla schiena per proteggere meglio la schiena e il collo.

🎮【Servizio ACE】 Il nostro team di assistenza clienti professionale è disponibile 24 ore al giorno per fornirti consigli e servizi professionali sui prodotti. In caso di problemi di qualità del prodotto, ti offriremo una sostituzione o un rimborso gratuiti entro 30 giorni. Riparazione gratuita per 1 anno.