Sedia Gaming Dowinx con Cuscinetto in Gel e Borse di Stoccaggio – Poltrona Ergonomica con Ampio Sedile e Supporto Lombare

Price: 149,99€ - 123,81€

(as of Oct 16, 2024 11:50:25 UTC – Details)





Descrizione prodotto

Supporto lombare extra

Lo schienale extra esteso a forma di ala offre un solido sostegno alla vita.

STRUTTURA DEL BRACCIOLO BREVETTATA DA DOWINX

La capacità di carico è superiore di 20 kg rispetto ai normali braccioli articolati.

Poggiapiedi retrattile

Il poggiapiedi retrattile può aiutare meglio a rilassare le gambe.

Confortevole e con cuscino traspirante: la combinazione di molle insacchettate e schiuma traspirante nella struttura del cuscino garantisce una seduta rinfrescante e confortevole. Le molle insacchettate offrono supporto e comfort eccellenti. La schiuma traspirante garantisce una buona circolazione dell’aria e regolazione della temperatura, al fine di evitare disagi dovuto al calore e all’umidità.

Tessuto tecnico resistente alle macchie: i tessuti tecnologici sono noti per la loro durata e resistenza all’usura e possono mantenere il loro aspetto e integrità strutturale a lungo. Sono meno inclini alla formazione di pelucchi, alla deformazione o al restringimento. Inoltre, impediscono la penetrazione di liquidi e così la sedia da gaming ha meno probabilità di produrre macchie e odori.

Funzioni semplici e di alta qualità: rotelle lisce con rotazione a 360°, sedia facile da spostare; cuscino lombare con cavo USB per un gradevole effetto massaggiante, schienale inclinabile di 90°-135°. Adatta per lavorare, giocare, leggere o fare un sonnellino. Il poggiatesta e l’imbottitura lombare possono essere posizionati in una posizione comoda a seconda delle necessità.

Alta qualità: abbiamo migliorato i fissaggi per lo schienale di questa sedia da gaming. Lo schienale, fissato a una piastra in acciaio, può resistere a più di 90 kg di impatto. Le viti di fissaggio sono distribuite a triangolo, ciò migliora notevolmente la stabilità dello schienale. Il meccanismo di inclinazione e la molla a gas, che vanno oltre gli standard del settore, garantiscono anche la sicurezza della sedia. La portata massima è pari a 160 kg.

Le nostre sedie sono vendute direttamente dal produttore.

Avvertenze: a causa delle caratteristiche della molla, l’effetto di supporto diminuisce con un peso ≥140 kg. Si prega di prendere in considerazione questo dettaglio prima dell’acquisto.