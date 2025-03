Sedia da Ufficio Ergonomica Durrafy con Schienale Alto e Poggiatesta Regolabile, Nero

168,99€ - 132,59€

(as of Mar 18, 2025 08:40:37 UTC – Details )

Prezzo:





Descrizione prodotto

Perché scegliere una sedia da ufficio Durrafy?

Il team di progettazione professionale di Durrafy ha fatto del suo meglio per migliorare tutti i componenti di questa sedia da ufficio ergonomica attraverso decine di test, in modo da potervi offrire una sedia veramente ergonomicaDurrafy è un’azienda professionale e in rapida crescita, specializzata nella produzione di sedie per ufficio. Grazie alla nostra professionalità, lavoriamo più duramente per migliorare il design delle nostre sedie per ufficio e migliorare la qualità dei nostri prodotti rispetto agli altri concorrentiDurrafy si impegna a fornire ai propri clienti sedie con schienale alto dal design accattivante, confortevole ed ergonomico. Se si riscontrano problemi di qualità entro due anni dalla data di acquisto, si prega di contattarci immediatamente e vi forniremo il servizio più soddisfacente

【Design ergonomico】 Lo schienale a forma di S della sedia ufficio ergonomica con bracciolo regolabile (8cm), Supporto lombare (5 cm) e poggiatesta rotante multidimensionale (8 cm, rotazione di 30°) si adatta perfettamente al corpo e fornisce il supporto necessario per la schiena e collo, mantenendo una postura seduta sana. Sentiti a tuo agio quando sei seduto: lo schienale e la sedia da ufficio sono realizzati in materiale a rete traspirante.

【Funzione di inclinazione】 La funzione di oscillazione della sedia da ufficio è una caratteristica. Tirare l’interruttore sotto il sedile per accenderlo e spegnerlo. L’intervallo di regolazione dell’oscillazione dello schienale è compreso tra 90° e 120° (non bloccabile), in modo da poter non solo lavorare, ma anche rilassare il corpo. Lo schienale può essere regolato da 90° a 120°. La tensione dello schienale può essere regolata ruotando la manopola sottostante.

【La Sua sedia ufficio affidabile】La molla a gas è stata certificata da BIFMA e SGS e la base a 5 stelle supera oltre 150.000 test di pressione, garantendo maggiore sicurezza. La capacità di carico della sedia da ufficio è di 150 kg. Le grandi ruote da 2,36 pollici possono ruotare di 360° e scorrere senza rumore, fornendo un ambiente di lavoro e di vita silenzioso e senza lasciare graffi.

【Regolabilità multifunzionale】Sedia da ufficio ergonomica può essere regolata per sostenere la colonna vertebrale inferiore semplicemente spostando il supporto lombare. L’altezza dei braccioli girevoli è regolabile, così come l’altezza e l’angolo del poggiatesta. Il cuscino del sedile è riempito con schiuma ad alta densità 45D con speciale viscoelasticità ed elevata capacità di assorbimento degli urti.

【Ampiamente utilizzato e installato】Sia che tu utilizzi la sedia da ufficio traspirante come sedia per computer, sedia da scrivania, sedia da gioco, sedia direzionale o sedia da riunione, può offrire un’esperienza senza precedenti. Le istruzioni dettagliate consentono di assemblare in 15-20 minuti. 2 anni di garanzia. Se hai domande sulla sedia da ufficio, non esitare a contattarci.