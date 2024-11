Sedia da gioco SITMOD con poggiapiedi e supporto lombare, girevole 360°, regolabile in altezza (Blu)

Price: 179,99€

(as of Nov 03, 2024 10:00:45 UTC – Details)





Descrizione prodotto

2021 Nuovo modello di sedia gaming e sedia ufficio

Materiali del prodotto

Tessuto di lino traspiranteTelaio in legaPlastica ABSSchiuma ad alta densità Dimensioni del prodotto

23″(W) x 24.8″(D) x 49.3-52.5″(H)/ 58.42 cm(W) x63cm(D) x125-133cm(H)Pannello del sedile (21,7″ x 20″/ 55 cm x 51 cm)Altezza dello schienale: 34″Peso dell’articolo: 46 libbre (21 kg)Peso massimo consigliato: 400 libbre (200 kg)

Design ergonomico da corsa Reclinazione di 90°-150° e blocco in qualsiasi posizione Cuscino poggiatesta e cuscino lombare Design dell’imbottitura del poggiapiedi per il relax Telaio in lega da 1,5 mm per impieghi gravosi Capacità di peso massimo: 400 libbre. Manuale di istruzioni incluso e facile da montare

Cuscino del sedile grande e confortevole

Questa sedia da ufficio utilizza un cuscino in spugna ad alta densità e tessuto di lino traspirante,più flessibile, tappezzeria alla moda, splendidamente progettata e imbottita di spessore.

Telaio in lega resistente da 1,5 mm

Realizzato con il telaio in acciaio da 1,5 mm garantisce un supporto stabile e affidabile.Il sistema di sollevamento a gas uò supportare fino a 400 libbre di peso.La base a stella in resistente plastica ABS

Sedia girevole a 360° e rulli lisci

Ruote piroettanti da corsa girevoli a 360 ° e lisce per la mobilità,Regolazione dell’altezza del sedile da 4 pollici.

Funzione di reclinazione di 90-150 gradi

La sedia da gioco completamente regolabile ti consente di inclinare la sedia di 150 gradi per fare un pisolino o semplicemente sederti e rilassarti.

Cuscino lombare con massaggio USB

Vieni con un massaggiatore USB, puoi inserire nel cuscino lombare in modo efficace per alleviare la fatica.

Cuscino poggiatesta rimovibile

Il design ergonomico del morbido poggiatesta aiuta a bilanciare la postura e a ridurre la pressione e il dolore.

Braccioli regolabili

L’altezza può essere regolata su e giù di 3,2 pollici, adatta a diverse altezze del desktop.

Sedia da gaming con poggiapiedi

Puoi appoggiare i polpacci sul poggiapiedi che ti permette di riposare comodamente.

Base a stella in nylon resistente

Realizzato in nylon resistente

Può sopportare la rotolata da un’auto senza deformazioni

Sistema di sollevamento a gas di sicurezza

Il sistema di sollevamento a gassupportare fino a 400 libbre di peso.

Più sicuro e affidabile.

Rotelle silenziose a 360°

Ruote piroettanti lisce girevoli a 360°

Muoversi silenziosamente senza graffiare la superficie del pavimento.

materiali di prima qualità

Cuscino del sedile spesso e comodo, la pelle premium per un tocco di lusso in più e un comfort prolungato.

È morbido, liscio

【Adatta per Gaming e Lavoro】SITMOD si dedica a creare la migliore sedia da gaming per offrire un’esperienza di gioco perfetta ai gamer professionisti. Dimensioni: 23.5″(L) x 20.5″(P) x 49-52.3″(A) / 70cm(L) x 70cm(P) x 125-133cm(A), Sedile (20.5″x 20.8″ / 52cm x 53cm), Schienale (22″x 32.6″ / 56cm x 83cm), Regolazione dell’altezza: 3.2″.

【Ottima Scelta per Gaming e Lavoro】La sedia da gaming SITMOD è progettata secondo l’ergonomia umana, con un cuscino in morbida schiuma ad alta densità che evita il mal di schiena dovuto alla sedentarietà. Il design richiama un sedile da corsa, rendendola ideale sia per le sale giochi che per gli uffici moderni. Scegliendoci, migliorerai la tua esperienza di gaming e lavoro!

【Materiali di Alta Qualità】La sedia ergonomica da ufficio SITMOD ha un robusto telaio in acciaio spesso e un design ergonomico con schienale alto, permettendoti di rilassarti dopo il gioco o il lavoro. La base in nylon rinforzato può sopportare fino a 300 libbre. Il materiale in fibra di carbonio e tessuto offre una sensazione al tatto superiore. Il cilindro certificato SGS di livello 4 garantisce maggiore sicurezza.

【Sedia da Computer Confortevole】Rotazione a 360°, lo schienale può essere reclinato tra 90°-150° per lavorare, giocare, leggere o fare un pisolino. Con poggiapiedi retrattile per dormire. Quando il sedile è inclinato, il bracciolo imbottito si adatta per offrire il massimo comfort. Regola facilmente cuscini e supporto lombare per un comfort totale.

【Acquisto Senza Preoccupazioni】Da SITMOD, la SODDISFAZIONE DEL CLIENTE e la QUALITÀ sono le nostre priorità. Se riscontri problemi dopo aver ricevuto il pacco, contattaci senza esitazione. Se per qualsiasi motivo non sei soddisfatto del tuo acquisto, puoi restituirlo senza domande. Non è necessario restituire il prodotto.