Sedia da Gaming Massaggiante Soontrans con Poggiapiedi, Poggiatesta e Cuscino Lombare – Poltrona per Streaming YouTube e Playstation (Rosa)

Descrizione prodotto

Una sedia da gaming ma non solo!

Soontrans sta sviluppando configurazioni di gioco più incoraggianti. Ora avevamo sedie da gaming di base e premium. La gaming scrivania con LED è uscita ed è piaciuta ai giocatori.

Soontrans Sedia da Gaming Massaggiante Rosa con Cerchietti

Il massaggio del supporto lombare aiuta ad alleviare la rigidità lombareAmpio schienale alto e avvolgente che distribuisce il peso della spallaIl sedile avvolgente grande e largo di 8 cm di spessore è riempito con schiuma ergonomica multistratoI braccioli imbottiti morbidi aiutano ad alleviare la stanchezza del gomitoCon una cerchietti a forma di orecchio di coniglio

Configurazione Professionale per I Giocatori – Soontrans sedia da gaming massaggiante avere poggiatesta, poggiapiedi, braccioli in imbottitura e ruota silenziosa. Questi fantastici accessori possono farti divertire completamente con il tuo gioco. La Soontrans poltrona da gaming non è solo una sedia da gioco professionale ma ti consente di immergerti nel gioco inoltre non ti senti affatto stanco, è anche una sedia da ufficio, raggiunge il perfetto equilibrio tra comfort e moda

Massaggio per Il Supporto Lombare – Ti senti stanco dopo aver giocato a lungo? Non preoccuparti! Abbiamo impostato una funzione di massaggio sul cuscino lombare e forniamo una linea USB per il collegamento in modo che tu possa rilassarti e aiutare ad eliminare facilmente qualsiasi mal di schiena dopo una lunga seduta. Nel frattempo, il cuscino lombare può essere spostato su e giù dalle cinture di coppia per adattarsi alla tua posizione comoda. È un design molto utile per questa sedia da gaming

Comfort In Peluche – Pelle PU morbida premium accentata con fibra di carbonio, più confortevole e traspirante della pelle normale, che offre un’ammortizzazione e un supporto migliori come dormire sul materasso. Cuscino del sedile di 8 cm di spessore realizzato in schiuma ad alta densità (densità ≥25 kg/m³ e velocità di rimbalzo superiore al 35%), quindi la sedia gaming massaggiante è comoda per sedersi a lungo lavorando e giocando

Multifunzioni Sedia Gaming Massaggio – Perfette sia per i giochi che per le scene d’ufficio. Lo schienale della sedia è reclinabile da 90 ° a 135 ° e il poggiapiedi retrattile ti fa rilassare come dormire a letto. Altezza regolabile di 8 cm. I braccioli imbottiti con collegamento potenziato possono essere regolati con precisione in una posizione comoda per rilassare le braccia. Un regalo perfetto per compleanno, san Valentino, giorno del Ringraziamento e regalo di Natale

Struttura Robusta – Utilizzo di moduli scheletrati da corsa di alta qualità e robusto telaio in metallo integrato più interasse antiribaltamento a 5 punti per fornire un forte supporto e stabilità per la sedie gaming, il tutto con rivestimento anticorrosivo. Le ruote in PU potenziate con test di rotolamento di 2000 miglia rotolano in modo abbastanza fluido e silenzioso e proteggono bene il pavimento. Soontrans sedia da gaming rosa regala una cerchietti a forma di orecchio di coniglio