Sedia da Gaming Ergonomica Devoko con Funzione Massaggio e Poggiapiedi Telescopico – Cuscino Lombare e Poggiatesta Inclusi, Regolabile da 90° a 135°, Portata 150 kg (Nera)

Price: 999,99€ - 109,99€

(as of Oct 05, 2024 05:10:36 UTC – Details)





Descrizione prodotto

COMPLETAMENTE REGOLABILE

Il nostro schienale della sedia può inclinare liberamente tra 90°-135°. Quando sei stanco di lavorare o giocare, puoi usare il poggiapiedi della sedia per trovare una comoda posizione di sonno per un breve riposo e aiutare ad alleviare la fatica.

DESIGN ERGONOMICO

Il design ergonomico del cuscino lombare è progettato secondo la curva naturale della colonna vertebrale umana, che può adattarsi meglio alla schiena e disperdere la pressione della schiena.

SUPPORTO POTENTE DEL CUSCINO

Elegante, morbida e confortevole in pelle PU nera e schiuma ad alta densità, questa sedia da gaming offre un supporto affidabile ed è facile da pulire.

REGOLAZIONE ALTEZZA

Grazie alla bombola di gas di alta qualità, è possibile regolare l’altezza senza intoppi entro 10cm per soddisfare le esigenze di persone diverse

STABILE E DUREVOLE

La capacità portante ad alta resistenza, in grado di resistere a 150KG (risultato della prova nel proprio laboratorio), fornisce un supporto stabile e affidabile.

ROTAZIONE A 360° E BASSO RUMORE

360 gradi di rotazione girevole consentono un movimento dinamico.Grazie alle ruote premium, puoi far scorrere silenziosamente la sedia da scrivania dove ne hai bisogno.

【Funzione Massaggio】Vi sentite stanchi dopo aver giocato a lungo? Non preoccupatevi! Devoko sedia da gaming massaggiante offre un supporto lombare regolabile con una funzione di massaggio vibrante che genera più di 20.000 vibrazioni al minuto, stimolando esternamente i muscoli lombari tesi e alleviando completamente la fatica e il mal di schiena causati dalla sedentarietà.

【Seduta Extra Large】La sedia da gioco offre una seduta straordinariamente ampia di 54 x 48 cm con una superficie in pelle PU resistente all’usura, traspirante e facile da pulire, riducendo al minimo l’accumulo di calore, per garantire un’esperienza di seduta estremamente confortevole. Il cuscino di seduta è realizzato in schiuma ad alta densità, morbida e confortevole, che non si deforma e si adatta perfettamente alla forma del corpo, fornire un supporto continuo.

【Adatta a Qualsiasi Posizione】La sedia da gioco è progettata in modo ergonomico con altezza regolabile (fino a 10 cm) e schienale (da 90° a 135°), ed è dotata di un poggiapiedi retrattile. Il poggiatesta e il supporto lombare sono entrambi regolabili e rimovibili. I braccioli imbottiti possono essere regolati con precisione. In questo modo è possibile trovare la posizione di seduta perfetta e continuare a giocare e lavorare in modo produttivo.

【Base Metallica Aggiornata】La sedia da gioco è dotata di una base metallica aggiornata per utilizzi pesanti, che la rende molto più stabile e resistente rispetto alle basi in plastica comuni sul mercato, ed è in grado di sopportare facilmente pesi fino a 150 kg. Le solide gambe in metallo sono dotate di cinque rotelle in poliuretano, che consentono alla sedia di muoversi in modo fluido e silenzioso sul pavimento senza graffiarlo.

【30 Restituzione Gratuita】 Le viti singole sono preconfigurate con il numero giusto, quindi la sedia può essere montata in meno di 15 minuti. Tutti i nostri prodotti sono coperti da una politica di reso entro 30 giorni. Offriamo una sostituzione gratuita di 2 anni per parti difettose o guaste. Se avete qualche problema, vi preghiamo di contattarci tramite Amazon.

【Multiuso】 Che tu stia giocando a casa o lavorando in ufficio, questa sedia per computer con il suo design unico si adatta a qualsiasi situazione, permettendoti di lavorare o giocare pieni di energia.