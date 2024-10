Sedia da Gaming Ergonomica con Schienale Regolabile – Verde

Price: 85,49€ - 81,22€

1 RUOTE IN GOMMA

2 MULTIFUNZIONE

3

Sedile girevole multifunzione a 360 gradi e ruote multidirezionali, portata 130 kg, funzione di inclinazione da 90 a 130 gradi con blocco angolare continuo

Multiuso: la sedia da gioco è adatta per giocare, rilassarsi e lavorare in ufficio.

Modalità di riposo unica: la poltrona da gioco è perfetta per una piccola pausa. Basta inclinare lo schienale al massimo e aprire il poggiapiedi. In questo modo potrai goderti il meritato power nap direttamente sulla sedia del PC.

Le ruote garantiscono stabilità e rotolamento silenzioso. La pelle ecologica resistente all’abrasione è morbida e piacevole al tatto e offre il massimo comfort.

Dimensioni L (94-115) x P 68 x H (124-132) cm. Altezza della seduta regolabile da 43 cm a 50 cm.