Sedia da gaming ergonimica Dowinx in tessuto con massaggio, cuscino primaverile e poggiapiedi (grigio)

Price: 999,99€ - 159,99€

(as of Oct 12, 2024 18:10:28 UTC – Details)





Descrizione prodotto

Funzione di massaggio della sedia da gioco

Puoi usare l’USB per far vibrare il tuo cuscino e rilassare i muscoli lombari.

morbido tessuto del sedile

Cuscino a molla singola Dowinx

Bracciolo solido con collegamento in un unico pezzo

ottima traspirabilità

rintracciare la schiena può dipendere da

Nuova serie di prodotti Dowinx

Recensioni dei clienti

4,4 su 5 stelle

3.217

4,3 su 5 stelle

78

4,0 su 5 stelle

54

4,0 su 5 stelle

987

Prezzo

149,99 €€149,99

224,99 €€224,99

—

229,99 €€229,99

tessuto

tissu

tissu

Capo PU

Capo PU

zona sdraiata

90°-135°

90°-165°

90°-165°

90°-165°

tipo di corrimano

Collegamento

Corrimano 4D

Collegamento

Corrimano 4D

Funzione massaggio

✔

✔

✔

✔

Funzione oscillante

✔

✔

✔

✔

Poggiapiedi retrattile

✔

✔

✔

✔

Comfort da divano: la seduta di questa sedia da gaming è realizzata con molle insacchettate e schiuma modellata, che garantiscono la stessa elasticità e il comfort di un divano. Le molle distribuiscono meglio la pressione sulla seduta e rendono la guida più confortevole ed ergonomica.

Tessuto altamente traspirante: il materiale esterno della sedia da gaming è realizzato in un tessuto a rete altamente traspirante con una buona dissipazione del calore. Anche nella calda estate, non avrete la sensazione di appiccicume quando sarete seduti sulla sedia. Inoltre, questo tessuto è più elasticizzato e sostiene il corpo quando si è seduti, consentendo un lavoro più efficiente.

Garanzia di alta qualità: abbiamo migliorato il fissaggio dello schienale di questa sedia da gaming. Lo schienale è fissato con piastre in acciaio e resiste a urti di oltre 136 kg. Le viti di fissaggio hanno una forma triangolare, il che migliora notevolmente la stabilità dello schienale.

Semplice e versatile: questa sedia da gaming ha una funzione di inclinazione da 90° a 140°. Inoltre è dotata di un poggiapiedi per giocare, lavorare e riposarsi. Il cuscino lombare massaggiante e il poggiatesta aiutano l’utente a recuperare più velocemente dall’affaticamento e ridurre lo stress sulla parte bassa della schiena quando si è seduti per lunghi periodi.

Installazione semplice: la confezione include istruzioni dettagliate (lingua italiana non garantita).