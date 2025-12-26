Sedia Auto 360° I-Size, 0-12 anni, Isofix

🔥 Offerta Amazon

💸 Prezzo: €199.00 – €201.50

⭐ Valutazione: 4.5 / 5

Foppapedretti Circle I-Size Car Seat, 360° Swivel Seat for Children from 40 to 150 cm Height, 0-12 Years, ECE R129 Compliant, Isofix and TopTether Fixing, Safe Body Protection, Carbon

La sicurezza e il comfort per tuo figlio: Foppapedretti Circle I-Size

Il seggiolino auto Foppapedretti Circle I-Size è progettato per accompagnare la crescita di tuo figlio dalla nascita fino a circa 12 anni. Approvato per altezze da 40 a 150 cm, questo seggiolino è la scelta ideale per garantire la sicurezza e il comfort di tuo figlio durante i viaggi in auto.

Caratteristiche principali

Il Circle I-Size offre una serie di caratteristiche innovative, tra cui:

Un sistema di rotazione del seggiolino che consente di posizionare facilmente il bambino verso la porta dell’auto

Un riduttore ergonomico per i primi mesi di vita

Tessuti marmorizzati e imbottiture comode per garantire il massimo comfort

Un sistema di regolazione della testiera e delle cinture simultaneo e a più altezze con meccanismo a una mano

Vantaggi pratici

Tra i vantaggi principali del Foppapedretti Circle I-Size ci sono:

La possibilità di utilizzare il seggiolino in entrambe le direzioni, sia rivolto verso la porta dell’auto che nella direzione di marcia

La presenza di una protezione laterale di impatto (Safe Body Protection) e di una protezione integrata “Comfort Kid Pad” utilizzabile da 100 a 150 cm di altezza

Sicurezza e compatibilità

Il Foppapedretti Circle I-Size è conforme alla normativa europea ECE R129/03 e può essere utilizzato su tutti i sedili contrassegnati con il logo i-Size. Inoltre, è possibile utilizzare il seggiolino con o senza Isofix, grazie al doppio sistema di fissaggio DUA FIX.

Acquista con fiducia

Non esitare a scegliere il Foppapedretti Circle I-Size per garantire la sicurezza e il comfort di tuo figlio durante i viaggi in auto. Acquista ora e scopri la differenza che può fare un seggiolino auto di alta qualità!