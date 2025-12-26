Sedia Auto 360° I-Size, 0-12 anni, Isofix

8.6 C
Da stranotizie
Foppapedretti Circle I-Size Car Seat, 360° Swivel Seat for Children from 40 to 150 cm Height, 0-12 Years, ECE R129 Compliant, Isofix and TopTether Fixing, Safe Body Protection, Carbon

La sicurezza e il comfort per tuo figlio: Foppapedretti Circle I-Size

Il seggiolino auto Foppapedretti Circle I-Size è progettato per accompagnare la crescita di tuo figlio dalla nascita fino a circa 12 anni. Approvato per altezze da 40 a 150 cm, questo seggiolino è la scelta ideale per garantire la sicurezza e il comfort di tuo figlio durante i viaggi in auto.

Caratteristiche principali

Il Circle I-Size offre una serie di caratteristiche innovative, tra cui:

  • Un sistema di rotazione del seggiolino che consente di posizionare facilmente il bambino verso la porta dell’auto
  • Un riduttore ergonomico per i primi mesi di vita
  • Tessuti marmorizzati e imbottiture comode per garantire il massimo comfort
  • Un sistema di regolazione della testiera e delle cinture simultaneo e a più altezze con meccanismo a una mano

Vantaggi pratici

Tra i vantaggi principali del Foppapedretti Circle I-Size ci sono:

  • La possibilità di utilizzare il seggiolino in entrambe le direzioni, sia rivolto verso la porta dell’auto che nella direzione di marcia
  • La presenza di una protezione laterale di impatto (Safe Body Protection) e di una protezione integrata “Comfort Kid Pad” utilizzabile da 100 a 150 cm di altezza

Sicurezza e compatibilità

Il Foppapedretti Circle I-Size è conforme alla normativa europea ECE R129/03 e può essere utilizzato su tutti i sedili contrassegnati con il logo i-Size. Inoltre, è possibile utilizzare il seggiolino con o senza Isofix, grazie al doppio sistema di fissaggio DUA FIX.

Acquista con fiducia

Non esitare a scegliere il Foppapedretti Circle I-Size per garantire la sicurezza e il comfort di tuo figlio durante i viaggi in auto. Acquista ora e scopri la differenza che può fare un seggiolino auto di alta qualità!

