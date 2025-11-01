17.7 C
sabato – 1 Novembre 2025
Salute

Secrezione cellulare e rigidità tissutale: scoperta fondamentale in Italia

Il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) ha coordinato uno studio internazionale che ha rivelato come le cellule rispondano agli stimoli meccanici dell’ambiente modificando i loro processi di secrezione. Questi processi sono cruciali per il rilascio di proteine e per il corretto funzionamento dei tessuti, con importanti implicazioni nella cura di malattie come fibrosi e tumori.

La ricerca, pubblicata sulla rivista Advanced Science, rivela che all’interno delle cellule esiste un “apparato secretorio”, un sistema complesso che gestisce il trasporto di proteine e lipidi. Il team di ricerca comprende esperti degli istituti CNR di Lecce e Napoli, insieme a collaboratori di diverse università e istituti di ricerca.

È stato identificato un meccanismo biologico finora sconosciuto che regola la secrezione cellulare. Le cellule possono percepire i segnali meccanici provenienti dai tessuti circostanti e modificare il modo in cui rilasciano proteine in base alla rigidità dei tessuti. Secondo Riccardo Rizzo, ricercatore del CNR, le cellule non sono isolate ma interagiscono con il loro ambiente, e la rigidità dei tessuti influisce sulla loro capacità di secrezione.

Le analisi sono state svolte presso il Tecnopolo per la medicina di precisione di Lecce. Il ricercatore Domenico Russo ha aggiunto che è stata scoperta una catena di segnali interni che permette alle cellule di rispondere alla rigidità dei tessuti, determinando se le proteine devono essere secrete o degradate. Questa scoperta offre nuove prospettive per comprendere e trattare malattie in cui i tessuti diventano rigidi, contribuendo così allo sviluppo di nuove strategie terapeutiche.

