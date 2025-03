Secondo uno studio, il centro d’Italia è in via Marcio Rutilio a Roma

Dimenticate le località tradizionali come Narni, Foligno e Rieti: secondo il geografo perugino Giuseppe Angeletti, il vero centro d’Italia si trova a Roma, precisamente in via Marcio Rutilio, nel quartiere Torre Spaccata. Questa scoperta, enfatizzata da un video dell’agenzia immobiliare Homeplace Group, sta generando dibattito sia per il suo significato simbolico che geografico. Il calcolo baricentrico, che ha incluso l’intero territorio nazionale e le isole maggiori, ha portato a questa conclusione, differente dalle precedenti autoproclamazioni basate su criteri storici o simbolici.

Angeletti, esperto di geografia, ha applicato il principio del baricentro alla forma dell’Italia utilizzando strumenti GIS. La sua ricerca ha spostato il centro ideale verso sud-ovest, fino a Roma, a causa dell’inclusione delle isole nel calcolo. Torre Spaccata, un quartiere originariamente residenziale e popolare, è stato spesso visto come marginale, ma sta vivendo una trasformazione grazie alla riqualificazione urbana e al miglioramento dei collegamenti.

La localizzazione del “cuore” geografico del Paese a Torre Spaccata rappresenta una rivalutazione del quartiere, che ora può aspirare a una nuova identità. In un periodo in cui si parla di rigenerazione urbana e giustizia spaziale, questa scoperta potrebbe dare vita a nuove iniziative per valorizzare la periferia, promuovendo un cambio di narrativa sulle aree urbane. Si prospettano possibilità come punti informativi o percorsi urbanistici per celebrare questa nuova centralità. Torre Spaccata si afferma, così, come un simbolo di una rivincita per un quartiere troppo spesso trascurato.