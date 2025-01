Secondo solo sul sentiment, i dati

Fratelli d’Italia è il leader sui social media, come evidenziato dal rapporto sulle performance digitali di Vis Factor per Adnkronos. La piattaforma ha analizzato le interazioni e le percentuali di crescita su Instagram e Facebook, classificando gli account ufficiali dei partiti. Su Facebook, il partito di Giorgia Meloni ha ottenuto oltre 331.000 interazioni, superando il Movimento 5 Stelle e la Lega, rispettivamente con 152.000 e 124.000 interazioni. I post di Fdi generano mediamente circa 2.000 interazioni ciascuno, mentre il M5S ottiene 1.400 e la Lega 970. Anche nella crescita dei follower, Fdi si distingue con un aumento dello 0,35%, seguito da Sinistra Italiana e Verdi con 0,21% e Forza Italia con 0,19%.

Su Instagram, il margine di superiorità di Fdi si amplia ulteriormente: il partito ha registrato oltre 1 milione e 300.000 interazioni, mentre il Partito Democratico è secondo con 270.000 interazioni e la Lega terza con 220.000. L’engagement medio per Fdi è di 7.000 interazioni, rispetto a 4.950 per il Pd e 4.800 per la Lega. La crescita dei follower su Instagram mostra Fdi al +1,86%, Sinistra Italiana e Verdi al +1,03% e il Pd al +0,77%.

Per quanto riguarda il sentiment, Forza Italia guida con un indice positivo del 30%. Fdi si posiziona al secondo posto con il 25,2%, mentre il Partito Democratico segue con il 24,5%. Questi dati rivelano non solo l’efficacia di Fdi nella generazione di interazioni sui social, ma anche la sua crescente popolarità e influenza, che potrebbe avere ripercussioni significative sulla scena politica italiana. Il rapporto di Vis Factor mostra chiaramente come i social media siano diventati un canale cruciale per i partiti politici, influenzando la comunicazione e la modalità di interazione con gli elettori. Le performance eccezionali di Fratelli d’Italia potrebbero contribuire a definire le prossime strategie comunicative degli altri partiti, in un panorama politico sempre più competitivo e focalizzato sulla presenza digitale.