«Secondo me la spiritualità è l’essenza delle religioni.È il valore che ne sta alla base e ne giustifica l’esistenza.

Senza spiritualità, una religione diventa semplicemente un’organizzazione finalizzata alla sua sopravvivenza.

Per permettere alla natura umana di fiorire, bisogna andare oltre le religioni, oltre la spiritualità e oltre la scienza come sono oggi concepite.

Nousym, come disciplina che unisce scienza e spiritualità, sarà incommensurabilmente di più della loro somma, proprio come l’unione di un elettrone e di un protone crea un atomo di idrogeno, che non è nemmeno paragonabile alla somma delle due particelle.»

“Oltre l’invisibile” è il nuovo libro di Federico Faggin.