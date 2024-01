“Secondo me Federico è gay”, al Grande Fratello un gieffino si è sbilanciato

Federico Massaro è gay? Secondo Stefano Miele sì. Questo è quello che abbiamo capito ascoltando una conversazione fra Fiordaliso e Letizia Petris che stavano parlando proprio di questo.

Le due donne in giardino hanno ricordato una conversazione avvenuta la sera prima con Stefano: “A me piace Stefano però anche il discorso che ha fatto a tavola e lo ha fatto anche te… Abbiamo avuto la stessa sensazione”, ha dichiarato Fiordaliso restando vaga. A questo punto è stata Letizia a spiegare la situazione: “Sono cose che non si dicono se non c’è la persona presente. Un po’ come fece Beatrice con me“. Ottenendo come risposta della cantante: “Per me no [Federico non è gay, ndr] ma anche chissefrega. Stefano è qui per provocare e questo mi dà un po’ noia“.

In merito all’orientamento sessuale di Federico Massaro non sappiamo niente, Stefano Miele, invece, è apertamente gay. Il suo gay radar avrà funzionato bene?

Stefano Miele: “Sono fidanzato, lui fa il medico e io sono molto innamorato”.

“Ho 33 anni e sono uno stilista. Sono spontaneo, sono puntiglioso e un precisetto. – ha detto Miele nella sua clip – Mi piace anche il disordine però, ma il mio disordine. C’è una parte del corpo che mi piacerebbe cambiare. Mi farei le gambe più lunghe di almeno 5 centimetri, mi allungherei le tibie. Sono fidanzato e sono anche molto innamorato. Lui fa il medico ed è serissimo. Entro al GF perché voglio vincere. Lo prendo in considerazione almeno”.

