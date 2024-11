Secondo le Raccomandazioni

L’Italia ha superato con successo la prima procedura di giudizio della Commissione europea riguardo ai piani di bilancio, risultando conforme ai requisiti stabiliti dalle nuove regole del Patto di stabilità e crescita. Insieme ad altri 20 Stati, l’Italia ha ricevuto un giudizio positivo sui suoi piani di bilancio pluriennali, considerando la credibilità del percorso di conti pubblici. Inoltre, è uno dei cinque paesi, assieme a Finlandia, Francia, Spagna e Romania, a cui la Commissione ha attribuito una valutazione positiva per il periodo di aggiustamento prolungato di sette anni, grazie a impegni supplementari su investimenti e riforme.

Nel contesto dei piani di bilancio per il 2025, l’Italia, insieme a sette altri Stati, è stata considerata “in linea con le raccomandazioni”, poiché le proiezioni di spesa netta rispettano i limiti stabiliti dalla Commissione. Il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, ha commentato che si tratta di un giudizio atteso, frutto di una politica economica improntata alla serietà e alla sobrietà, esprimendo un impegno a proseguire in modo prudente.

Il commissario europeo all’Economia, Paolo Gentiloni, ha evidenziato che i progetti di bilancio mostrano come il consolidamento non comprometta gli investimenti e ha sottolineato l’importanza di rimanere agili nell’affrontare eventuali shock. Gentiloni ha presentato il pacchetto autunnale della Commissione, parlando di un passo significativo nell’attuazione di un nuovo quadro di governance economica, dove i piani a medio termine degli Stati membri delineano strategie credibili per la sostenibilità fiscale e la crescita.

Secondo le nuove regole, l’Italia e altri paesi con sfide sui conti pubblici hanno optato per un aggiustamento su un periodo di sette anni, riducendo così lo sforzo di correzione annuale. Valdis Dombrovskis, vicepresidente della Commissione, ha affermato che la nuova governance economica è efficace, contribuendo alla sostenibilità fiscale e a una crescita inclusiva. I piani di ogni Stato membro mirano a un aggiustamento fiscale graduale, supportando investimenti prioritari e riforme per stimolare la crescita, affrontando così le sfide globali e promuovendo transizioni verdi e digitali. La Commissione afferma che continuerà a monitorare i progressi dei piani nel contesto del semestre europeo.