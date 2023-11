secondo gli esperti devi fare attenzione

Fai mangiare troppo il tuo amico peloso? Fai attenzione, potresti causargli dei danni alla salute. Ecco perché non bisogna dare troppo cibo al gatto.

L’alimentazione è uno dei fattori più importanti per la crescita dei nostri amici a quattro zampe. Per questo motivo facciamo molta attenzione alla qualità del cibo che offriamo ai nostri amici pelosi. Tuttavia molto spesso è la quantità che può far male ai nostri felini.

Soprattutto se i nostri amici a quattro zampe amano molto fare la pappa. Nel seguente articolo vedremo insieme quali sono i danni che possiamo causare al gatto se gli diamo troppo da mangiare.

Dare troppo cibo al gatto: perché bisogna fare attenzione

È risaputo che i felini sono animali schizzinosi sul cibo. Per questo quando acquistiamo il cibo per il nostro amico peloso facciamo attenzione alla qualità dell’alimento. Tuttavia i nostri amici a quattro zampe sono anche molto golosi e alcune persone tendono, per accontentare il proprio Micio, a sovralimentare quest’ultimo.

Secondo un nuovo studio però, questa abitudine non solo può causare obesità nel gatto, ma può causare anche altri danni alla salute del nostro amico a quattro zampe. Lo studio in questione è stato effettuato dai ricercatori dell’Università dell’Illinois Urbana-Champaign.

Gli esperti hanno coinvolto nello studio 11 gatti, i quali per due settimane sono stati nutriti con una dieta bilanciata e controllata. Per le 18 settimane successive agli stessi felini è stato dato lo stesso tipo di cibo ma gli è stato permesso di mangiare quando volevano.

Durante l’esperimento i ricercatori raccoglievano periodicamente campioni di sangue e di feci e monitoravano anche l’attività fisica di ogni felino. Dai risultato della ricerca non è emerso nessun cambiamento per quanto riguarda i livelli delle attività nel gatto, ma è stato osservato un aumento di peso.

Tale aumento ha portato di conseguenza ha problemi nel Micio. Infatti è stato osservato che l’aumento di grasso corporeo diminuiva nel gatto la capacità di digerire i nutrienti di cui aveva bisogno. Inoltre le palle di pelo coinvolte nello studio presentavano delle feci più acide, segnale che il cibo non veniva digerito bene.

Per questo motivo da tale studio è emerso che i gatti che mangiano troppo tendono non solo a soffrire di obesità ma anche ad avere problemi al sistema digestivo. Una volta terminato lo studio i gatti coinvolti per quest’ultimo sono stati sottoposti ad una dieta ristretta che ha permesso loro di perdere peso.

Iscriviti al nostro nuovissimo canale WHATSAPP e ricevi ogni giorno storie e video inediti solo per te

Cosa fare secondo gli esperti

Come abbiamo visto nel paragrafo precedente, dare da mangiare troppo al Micio, può causargli non solo un aumento di peso ma anche una difficoltà nel digerire i nutrienti di cui ha bisogno.

Per questo motivo gli esperto suggeriscono, innanzitutto di fare attenzione alla qualità del cibo che offriamo alla nostra palla di pelo.

Quindi fare attenzione agli ingredienti presenti nel cibo del gatto, in modo tale da fornire a quest’ultimo tutti i nutrienti di cui ha bisogno. Dopodiché bisogna fare attenzione alla quantità di cibo che diamo al Micio, ma soprattutto incoraggiare quest’ultimo all’attività fisica e mentale durante i pasti.

Vi aspettiamo sul nostro nuovo canale TELEGRAM con tanti consigli e novità

Infatti è consigliato separare il cibo in piccole porzioni e porle in zone diverse della casa oppure lanciare il cibo al gatto affinché possa recuperarlo muovendosi o ancora utilizzare giochi alimentari.