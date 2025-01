Secondo Caso: Indagini sul Mondo dello Spaccio

Un uomo di 25 anni è stato trovato morto nella sera di sabato 4 gennaio a Cisliano, nella provincia di Milano. Il corpo è stato scoperto in via Regina Elena, una zona periferica e isolata, e presentava ferite da arma da fuoco. Nonostante l’intervento immediato dei soccorritori, i medici non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Le autorità stanno indagando sulle circostanze del delitto, ipotizzando un possibile legame con il traffico di droga.

Questo omicidio è il secondo avvenuto in pochi giorni nella stessa area; infatti, il 26 dicembre, un altro pusher era stato trovato senza vita in una zona rurale non distante da Cisliano. Le similitudini tra i due casi, compreso il modus operandi, fanno temere un’escalation di violenza legata alla droga nella regione.

Le forze dell’ordine stanno attualmente esplorando varie piste, ma l’ipotesi di un coinvolgimento di entrambe le vittime nel commercio di stupefacenti sembra la più probabile. La posizione in cui è stato ritrovato il corpo del 25enne suggerisce che potrebbe essere stato abbandonato intenzionalmente in un luogo facilmente visibile per essere rinvenuto velocemente. I carabinieri della Compagnia di Abbiategrasso sono al lavoro per raccogliere ulteriori dettagli e conferme riguardo alla possibile connessione con il narcotraffico.

Questi eventi segnano un inizio d’anno drammatico nella zona, che ha già vissuto eventi violenti nel periodo precedente. L’ondata di omicidi e sparatorie sembra legata a conflitti interni agli ambienti dello spaccio, ponendo seri interrogativi sulla sicurezza nella comunità. Le indagini si stanno concentrando sulla raccolta di testimonianze e prove che possano chiarire il contesto e i motivi alla base di queste tragiche aggressioni.

In sintesi, la morte del 25enne a Cisliano è notata come un episodio che si inscrive in una serie di eventi violenti nella Lombardia, con i carabinieri attivamente impegnati nell’indagine per scoprire la verità dietro questi omicidi legati al mondo della droga.