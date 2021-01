“Facciamo chiarezza sugli spostamenti verso le seconde case”, si leggeva questa mattina nell’incipit di un post della polizia locale Unione Montana Comuni Olimpici Via Lattea. L’intento era lodevole ma il risultato è stato pessimo. I proprietari delle seconde case nelle valli olimpiche che questa mattina si sono imbattuti in un post della polizia municipale hanno pensato che i Comuni olimpici avessero adottato una politica diversa, e più stringente dell’ultimo Dpcm emanato dal presidente del Consiglio.

“A oggi questo ufficio ha ricevuto molte richieste in merito in quanto vi è molta confusione – prosegue l’autore del post – in Area arancione non si possono raggiungere le seconde case se sono situate fuori dal proprio comune di residenza, fatta eccezione per casi emergenza”. Il post che voleva mettere chiarezza, però, ha creato ancor più confusione e la gaffe è costata un nuovo assalto di mail e telefonate ai comandi della polizia municipale che unisce i comuni di Cesana, Sestriere, Claviere, Pragelato, Sauze d’Oulx e Sauze di Cesana.

Le indicazioni fornite sulla pagina Facebook della polizia municipale dell’Unione montana, infatti, andavano controcorrente rispetto a quanto fino ad ora è emerso come indicazione da Roma per gestire i divieti e le limitazioni del prossimo Dpcm. “Un errore, i comuni della Vialattea sono in linea con quanto stabilito dal governo, anche la scorsa domenica i proprietari delle seconde case sono venuti in montagna”, precisa Roberto Vaglio, sindaco di Cesana.

E la stessa conferma arriva dal sindaco di Sestriere Gianni Poncet, e dal consigliere di Sauze d’Oulx Davide Allemand: “Via libera per le seconde case” dicono, precisando che “al momento, comunque, stiamo tutti aspettando che il governo pubblichi le faq, ovvero le domande frequenti”. Nell’elenco di risposte del governo, infatti, potrebbero essere contenute precisazioni rispetto alle regole che l’ultimo Dpcm non chiarisce in modo esauriente come, appunto, quelle per le seconde case.

Al momento la posizione del governo sembra orientata a smentire il post della polizia municipale dei Comuni olimpici: “Si può sempre, eccetto nelle ore di coprifuoco, tornare nella propria residenza o abitazione: una seconda casa è un’abitazione – ha spiegato questa mattina Achille Variati, sottosegretario all’Interno – e non è esplicitato nel nuovo Dpcm il divieto di andare nella seconda casa, purchè si tratti di una propria proprietà o ci sia comunque un contratto di affitto. Ergo è possibile spostarsi”.