Seconda serata di Sanremo 2025: commenta in diretta

Dopo la corsa di ieri, la seconda serata del Festival di Sanremo 2025 prevede un ritmo più rilassato con 15 big sul palco del Teatro Ariston. L’evento si aprirà con le Nuove Proposte: dopo le loro esibizioni si conoscerà il vincitore della prima sfida. La scaletta della serata è densa di appuntamenti. Carlo Conti e Alessandro Cattelan presenteranno i semifinalisti delle Nuove Proposte a partire dalle 20.45, seguiti dalle esibizioni di Alex Wyse, Vale LP e Lil Jolie, e altri artisti emergenti. Dopo la comunicazione del vincitore della prima sfida, seguiranno canzoni di Maria Tomba, Settembre e il secondo round della competizione.

Damiano David renderà omaggio a Lucio Dalla con “Felicità”, mentre Carlo Conti darà il via alla gara dei Campioni. Gli artisti in concorso includono Rocco Hunt, Elodie, Lucio Corsi, e The Kolors. Sono previsti vari ospiti come Bianca Balti e Cristiano Malgioglio, che presenteranno anche esibizioni e gag comiche durante la serata. La scaletta includerà anche canzoni di Fedez, Francesca Michielin, Simone Cristicchi e Giorgia.

Il programma culminerà con il collegamento per il Dopofestival e la presentazione della classifica provvisoria della serata, a cura di Carlo Conti, Bianca Balti e Cristiano Malgioglio. La serata si prospetta intensa e ricca di emozioni, riflettendo l’energia e l’entusiasmo tipici del Festival di Sanremo.