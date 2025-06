Seconda Prova Maturità 2025: Materie e Aggiornamenti in Diretta

Oggi si svolge la seconda prova scritta dell’esame di Stato, coinvolgendo oltre 524mila studenti in Italia. Il Ministero dell’Istruzione ha stabilito le materie specifiche per i vari indirizzi: latino per il Liceo Classico, matematica per lo Scientifico e diverse discipline come economia aziendale e scienze umane per i tecnici e professionali. La prova ha avuto inizio alle 8:30 e durerà tra le 4 e le 6 ore, a seconda dell’indirizzo.

Questa prova segue il tema d’italiano svolto ieri e costituisce uno dei momenti cruciali degli esami di Maturità. Ogni traccia è redatta dal Ministero e non dalle singole scuole.

In una notizia correlata, emerge che il 40% degli studenti ha scelto come tema principale quello di Riccardo Maccioni, intitolato “Rispetto” ed è la proposta più popolare nella prima prova scritta di oggi. La seconda traccia più scelta, con il 15,4% dei consensi, concerne un testo sulle tematiche di attualità di Anna Meldolesi e Chiara Lalli. Tra gli altri temi, un brano di Paolo Borsellino ha ricevuto l’attenzione del 13,6% degli studenti.

La traccia sul “rispetto” ha trovato consensi in tutti i tipi di scuole, mostrando un interesse significativo per tematiche sociali e attuali. Le reazioni e gli aggiornamenti saranno seguiti in diretta da Sky TG24.

